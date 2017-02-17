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Еще одна смерть в Минске: белорусская балерина покончила собой

18.02.2017 14:59 — Разное | БДГ  
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Оперативники расследуют смерть балерины Марины Парамоновой, которая покончила собой 12 февраля в Минске.

Балерине было 28 лет, она родилась и жила в Минске, окончила Белорусский государственный хореографический колледж, затем ее пригласили в труппу Большого театра Беларуси.

В качестве солистки Парамонова исполняла партии Джульетты (“Ромео и Джульетта”), Китри и Дульсинеи ("Дон Кихот"), Марии (“Бахчисарайский фонтан”), Возлюбленной ("Кармина Бурана"), Мирты ("Жизель").

В результате травм балерина вынуждена была уйти из театра и заняться преподаванием в хореографическом колледже.

Прощание с Мариной Парамоновой прошло 14 февраля.

 
Теги: Минск
 
 
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Оперативники расследуют смерть балерины Марины Парамоновой, которая покончила собой 12 февраля в Минске.

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