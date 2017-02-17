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Еще одна смерть в Минске: белорусская балерина покончила собой
Оперативники расследуют смерть балерины Марины Парамоновой, которая покончила собой 12 февраля в Минске.
Балерине было 28 лет, она родилась и жила в Минске, окончила Белорусский государственный хореографический колледж, затем ее пригласили в труппу Большого театра Беларуси.
В качестве солистки Парамонова исполняла партии Джульетты (“Ромео и Джульетта”), Китри и Дульсинеи ("Дон Кихот"), Марии (“Бахчисарайский фонтан”), Возлюбленной ("Кармина Бурана"), Мирты ("Жизель").
В результате травм балерина вынуждена была уйти из театра и заняться преподаванием в хореографическом колледже.
Прощание с Мариной Парамоновой прошло 14 февраля.
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Оперативники расследуют смерть балерины Марины Парамоновой, которая покончила собой 12 февраля в Минске.
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