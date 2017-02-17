Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене приближается к завершению. Суббота, 18 февраля, станет предпоследним днем первенства планеты, в этот день будут разыграны медали в мужской эстафете 4×7,5 км.

За сборную Беларуси в эстафете выступят Владимир Чепелин, Максим Воробей, Дмитрий Абашев и Сергей Бочарников. Стартовый номер белорусской дружины — 17-й, всего в гонке выступят 26 команд. Начало гонки — в 16.45 по минскому времени.

Напомним, что 17 февраля в женской эстафете белорусская команда заняла 9-е место .

Единственной наградой сборной Беларуси на чемпионате мира в Хохфильцене является серебро Дарьи Домрачевой в гонке преследования.

Для мужской команды Беларуси на ЧМ-2017 наиболее удачно сложилась индивидуальная гонка на 20 км , где сразу три спортсмена финишировали в очковой зоне — Дмитрий Абашев (1+0+0+0) показал 28-й результат, Владимир Чепелин (0+2+0+1) стал 31-м, Сергей Бочарников (1+1+0+1) — 40-м, а Роман Елетнов (1+1+0+2) — 61-м.

SPORT.TUT.BY проведет сегодня онлайн-трансляцию мужской эстафетной гонки на ЧМ-2017

Завершится чемпионат мира в Хохфильцене в воскресенье, 19 февраля, гонками с массовым стартом — на 12,5 км у женщин и на 15 км у мужчин. В женском масс-старте получили право выступить белоруски Дарья Домрачева и Надежда Скардино.