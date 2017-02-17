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Белорусские биатлонисты выступят в мужской эстафете на ЧМ-2017 в Хохфильцене
Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене приближается к завершению. Суббота, 18 февраля, станет предпоследним днем первенства планеты, в этот день будут разыграны медали в мужской эстафете 4×7,5 км.
За сборную Беларуси в эстафете выступят Владимир Чепелин, Максим Воробей, Дмитрий Абашев и Сергей Бочарников. Стартовый номер белорусской дружины — 17-й, всего в гонке выступят 26 команд. Начало гонки — в 16.45 по минскому времени.
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Завершится чемпионат мира в Хохфильцене в воскресенье, 19 февраля, гонками с массовым стартом — на 12,5 км у женщин и на 15 км у мужчин. В женском масс-старте получили право выступить белоруски Дарья Домрачева и Надежда Скардино.
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Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене приближается к завершению. Суббота, 18 февраля, станет предпоследним днем первенства планеты, в этот день будут разыграны...
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