С 17 февраля пункт пропуска «Лоша-Шумскас» на белорусско-литовской границе начал работать в статусе международного. На следующий день AUTO.TUT.BY отправился в Островецкий район посмотреть, что происходит в ПП «Лоша» после обретения нового статуса, и узнать, рады ли изменениям жители приграничья и автомобилисты, едущие в Литву.





Из Минска выезжаем по дороге E28/М6 — путь до Ошмян накатанный, поэтому никаких проблем по пути следования у нас не возникло. А вот при подъезде к многоуровневой развязке в Ошмянах указателей, информирующих о проезде к Лоше нет, поэтому нам пришлось включить навигатор. Однако и это не спасло от того, чтобы немного не поблудить по местным деревушкам.

Чтобы уберечь путешественников от наших ошибок, дадим ориентир: следуя из Минска, поворачивать на ПП «Лоша» надо направо, на перекрестке возле АЗС «Лукойл», на дорогу Р48. Если вы планируется дозаправиться перед пересечением границы с ЕС, то лучше это сделать именно на этой АЗС — дальше придорожных заправок по пути к границе нет.









Путь до ПП «Лоша» лежит по двухполосной дороге, идущей через несколько населенных пунктов. Деревушки казались безлюдными — всего несколько человек встретились на нашем пути. Это, по-видимому, повлияло на водителей, большинство из которых проносились не меньше 80 км/ч по извилистой дороге, несмотря на ограничивающие скорость знаки.

Наш опыт показал, что делать этого не следует: в лесочке возле поселка Гудогай дежурили сотрудники ГАИ, а примерно через 3 км на проезжей части дороги стояла косуля. Увидеть животное в плотном тумане удалось только метров за 30.





Около 10.00 мы были возле ПП «Лоша». А возле въездных ворот — ни одной машины! Спустя некоторое время первые автомобили появились на въезд в Беларусь, принадлежали они литовским гражданам.

— Я недавно открыл визу, еду второй раз. У меня в Островецком районе родственников очень много живет, сегодня еду к дяде, — рассказал молодой водитель Артур.

О том, что через этот пункт пропуска можно будет ездить не только жителям приграничья, парень знает — прочитал на белорусском сайте. Но относится к этому нейтрально. Ничего против этого не имеют и его белорусские родственники.





— В Беларусь я приезжаю один раз в неделю. Езжу к теще в Островец, — поведал еще один литовец Геннадий. — Раньше было нормально — 1−2 машины на въезд. А что будет сейчас, когда пункт пропуска стал международным — не знаю. Думаю, что будут очереди, и на горячие блины к теще я уже могу не успеть.

Спустя полчаса на въезде в пункт пропуска образовалась небольшая очередь из машин — их было не более десяти. Но проезжали они довольно быстро.





— Мы в интернете прочитали, что через этот пункт пропуска можно в Литву по «упрощенке» ехать, — рассказали минчане Василий и Екатерина. — Из Минска ехали по навигатору — правильно сделали, потому что так бы заблудились — знаков дорожных на Лошу нет, только когда близко подъедешь. Да и то, мы сначала налево в деревню Лоша свернули, а потом поняли, что не туда попали.





— Господи, как долго мы вас искали! — воскликнула женщина из машины с украинскими номерами, ошибочно приняв корреспондента в фирменной жилетке за сотрудника пункта пропуска.

Оказалось, гости из Украины на двух машинах сначала приехали в «Каменный Лог», но там была огромная очередь, простоять в которой можно было несколько часов.

— Хорошо, что нам подсказали, что можно приехать сюда. Но мы очень плутали, даже с навигатором. Но все равно мы очень рады, что здесь быстро проедем.





В очереди на выезд из Беларуси стоял и литовец Юзик. Мужчина рассказал, что визиты в республику у него частые — «раз в неделю стабильно».

— Родился я в Ошмянском районе, здесь у меня родственников уже не осталось, только знакомые. Но я через «Лошу» всегда ездил. Главная цель — дизельное топливо, — признается водитель. — И детям солью, а если б было кому продать, то можно было и продать.

Юзик вез в Литву бутылку белорусской водки («она у вас чище»), две большие пачки кукурузных палочек и полный бак солярки.

— Чувствуется, что пункт стал международным — сегодня утром я въезжал, стоял в очереди 30 минут, и сейчас на выезд стою. Конечно, на местных это новшество не очень хорошо отразится — время потеряем.

Когда очередь возле въездных ворот пункта пропуска разъехалась, мы отправились в близлежащую деревню с одноименным названием.





— Ох, а мне што? Хай едуць, хоть мінчане, хоць літоўцы, мне ўсе роўна. У мяне візы нет, і я ў тую Літву не хаджу, — махнул рукой местный тракторист.

Мужчина рассказал, что в Лоше все с литовскими корнями. Наверное, нет ни одной семьи, где бы не было близких, которые уехали жить в соседнюю республику.

— У мяне і сястра ў Літве, на рынке сядзіць. Трыццаць лет назад уехала. Што нада прывезці мне — яна вязе. Штаны мне падарыла, прадукты пакупае.

На вопрос корреспондента, знает ли он литовский язык, мужчина засмеялся и ответил: «Aš nesuprantu jus» («Я вас не понимаю» — Прим. AUTO.TUT.BY).





Пока мы разговаривали с трактористом, мимо нас по деревне проехали несколько машин с литовскими номерами.

— Да у нас тут много машин литовских. Да у меня и отец имеет гражданство литовское. А сейчас он в деревню приехал, — рассказал еще один местный житель Павел.

Сам молодой человек тоже часто ездит в Литву, но переезжать туда пока не планирует: «надо закончить учебу в вузе».

— Надеюсь, очередей тут не будет, это было бы не очень хорошо для нас, — сказал он.





По данным ГПК РБ, начиная с 8.00 17 февраля через ПП «Лоша» проехали 385 транспортных средств: 265 — на выезд из Беларуси, 122 — на въезд. Пограничники не пропустили 40 автомобилей. Это произошло из-за того, что за рулем находился не собственник автомобиля (даже при наличии генеральной доверенности), не было страховки на машину, а часть авто развернула сопредельная сторона.





Гражданам, которые планируют пересечь границу через ПП «Лоша» необходимо помнить, что этот пункт работает в тестовом режиме, по упрощенной схеме. Здесь можно проезжать легковым автомобилям массой не более 3,5 тонн и числом мест не более восьми.

В ПП «Лоша» не производится таможенное оформление товаров, перевозимых через границу и подлежащих декларированию. Иностранным гражданам не оформляют «временный ввоз» на автомобиль. Во избежание недоразумений, перед заездом в «Лошу» пограничная служба рекомендует ознакомиться с указами ГТК РБ № 50 и 51, а также следить за информацией на сайте Госпогранкомитета.



