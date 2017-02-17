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Гибель молодой компании на пожаре под Пуховичами: версии следователей

18.02.2017 16:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сообщение о пожаре в дачном доме на территории садового товарищества "Мотор" поступило спасателям около 3 часов в ночь с пятницы на субботу, с 17 на 18 февраля.

Управлением следственного комитета по Минской области проводится проверка по факту гибели троих молодых людей на пожаре в Пуховичском районе.

Подробности проверки на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

"Пожар произошел в дачном доме на территории садового товарищества, погибшие — молодые люди от 23 до 25 лет. Следственно-оперативная группа продолжает работать на месте происшествия. Назначены исследования и по причине пожара, и по точной причине смерти молодых людей", — уточнила Белоног.

Крупный пожар случился в дачном доме на территории садового товарищества "Мотор" возле деревни Ваньковщина. Погибли 23-летний сын хозяина дачи и находившиеся у него в гостях молодые люди 24 и 25 лет. Предварительно известно, что компания отмечала день рождения.

Следствие рассматривает все версии произошедшего, основная из них — нарушение правил пользования печным оборудованием.

Комментарий официального представителя УСК по Минской области Татьяны Белоног о проверке по факту пожара в Пуховичком районе слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Компания из трех молодых людей, отмечавших день рождения, сгорела на даче в Пуховичском районе, основная версия следствия — нарушение правил пользования печным...

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