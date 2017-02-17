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Деревообработка Беларуси получила новую порцию льгот

18.02.2017 16:40 — Разное | Ежедневник  
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Деревообработка Беларуси получила новую порцию льгот

newsline.by

В частности, организациям деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в 2017 году возместят часть процентов за пользование кредитами.

Как сообщает пресс-служба концерна «Беллесбумпром», это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 февраля 2017 года №134 «О мерах по реализации организациями деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности инвестиционных проектов в 2017 году».

Министерство финансов, в частности, в 2017 году обеспечит возмещение части процентов за пользование кредитами, предоставленными организациям деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности для реализации инвестпроектов и пополнения оборотных средств, а также части расходов, связанных с уплатой комиссий по открытию документарных аккредитивов (включая расходы на подтверждение и сопровождение аккредитивов) и комиссий по привлечению кредитов иностранных банков и внешних государственных займов, части расходов по погашению кредитов, выданных для возмещения страховых комиссий уполномоченных страховых агентств при привлечении кредитов иностранных банков и внешних государственных займов (кредитов).

Такую господдержку получат акционерные общества "Гомельдрев", "Ивацевичдрев", "Речицадрев", "ФанДОК", бумажная фабрика "Спартак", Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат, "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои", РУП "Завод газетной бумаги". Возмещение предусмотрено за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры.

Кроме того, поручено возместить в 2017 году организациям - открытым акционерным обществам "Бумажная фабрика "Спартак", "Гомельдрев", "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" (в части филиала "Бумажная фабрика "Красная Звезда"), "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" - за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, часть процентов за пользование кредитами. В этом случае условием возмещения процентов за пользование банковскими кредитами является выполнение организациями показателей (в расчете на одного среднесписочного работника) по выручке от реализации продукции, товаров и по добавленной стоимости, доведенных концерном "Беллесбумпром".

Полученные средства будут направляться организациями в 2017-2018 годах на пополнение собственных оборотных средств.

 
 
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В частности, организациям деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в 2017 году возместят часть процентов за пользование кредитами.

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