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Минское "Динамо" играет с "Ак Барсом". Мультимедийный онлайн TUT!

18.02.2017 16:54 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» проводит последний матч в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Соперник «зубров» — один из лидеров Восточной конференции и победитель двух первых финалов Кубка Гагарина — казанский «Ак Барс».

Минчане уже точно начнут серию плей-офф в гостях и осталось лишь определиться, кто будет соперником «зубров». Пока что минчане выходят на московское «Динамо», но не исключено и соперничество с ярославским «Локомотивом».


  

«Динамо-Минск»
  0−0  

«Ак Барс»

 
 

 

 

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.

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Теги: Минск
 
 
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Минское "Динамо" проводит последний матч в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

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