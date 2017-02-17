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Минское "Динамо" играет с "Ак Барсом". Мультимедийный онлайн TUT!
Минское «Динамо» проводит последний матч в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.
Соперник «зубров» — один из лидеров Восточной конференции и победитель двух первых финалов Кубка Гагарина — казанский «Ак Барс».
Минчане уже точно начнут серию плей-офф в гостях и осталось лишь определиться, кто будет соперником «зубров». Пока что минчане выходят на московское «Динамо», но не исключено и соперничество с ярославским «Локомотивом».
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.
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Минское "Динамо" проводит последний матч в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.
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