Минское «Динамо» проводит последний матч в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Соперник «зубров» — один из лидеров Восточной конференции и победитель двух первых финалов Кубка Гагарина — казанский «Ак Барс».

Минчане уже точно начнут серию плей-офф в гостях и осталось лишь определиться, кто будет соперником «зубров». Пока что минчане выходят на московское «Динамо», но не исключено и соперничество с ярославским «Локомотивом».





«Динамо-Минск» 0−0 «Ак Барс»

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