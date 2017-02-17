МИНСК, 18 фев – Sputnik. Торжественная встреча белорусских военнослужащих, прибывших на тактические учения, прошла в Пскове, говорится в сообщении Минобороны РФ.



© Sputnik Евгений Биятов Десантники Беларуси поедут на тактические учения ВДВ в России

Российско-белорусские тактические учения пройдут с 28 февраля по 4 марта на базе 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ России.

"В ходе брифинга военные представители командования Псковского соединения ВДВ и глава прибывшей делегации из Беларуси обсудят спланированные мероприятия подготовки подразделения сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь для участия в тактическом учении Воздушно-десантных войск", – говорится в сообщении.

В ходе учений российские и белорусские десантники "будут выполнять учебно-боевые задачи на всю глубину запланированной операции", отмечается в сообщении МО РФ. Сильнопересеченная местность и глубокий снежный покров создадут дополнительную сложность для военнослужащих.