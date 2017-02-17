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Белорусские десантники прибыли на учения в Псковскую область
18.02.2017 17:21 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 фев – Sputnik. Торжественная встреча белорусских военнослужащих, прибывших на тактические учения, прошла в Пскове, говорится в сообщении Минобороны РФ.
© Sputnik Евгений Биятов
Российско-белорусские тактические учения пройдут с 28 февраля по 4 марта на базе 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ России.
"В ходе брифинга военные представители командования Псковского соединения ВДВ и глава прибывшей делегации из Беларуси обсудят спланированные мероприятия подготовки подразделения сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь для участия в тактическом учении Воздушно-десантных войск", – говорится в сообщении.
В ходе учений российские и белорусские десантники "будут выполнять учебно-боевые задачи на всю глубину запланированной операции", отмечается в сообщении МО РФ. Сильнопересеченная местность и глубокий снежный покров создадут дополнительную сложность для военнослужащих.
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В ходе учений белорусские и российские десантники будут выполнять учебно-боевые задачи на всю глубину запланированной операции.
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