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Солистка оперы Елена Сало о композиторе и наставнике Сергее Кортесе

18.02.2017 18:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сергей Кортес родился 18 февраля 1935 года в Чили в семье российских эмигрантов. Его отец — чилиец, поэтому детство он провел в Аргентине, там же и начал учиться музыке. В 1955 году, когда будущему маэстро исполнилось 20 лет, его семья переехала в Минск.

Еще в молодом возрасте Сергей Кортес начал сотрудничать с белорусскими театрами — театром юного зрителя, русским драмтеатром имени Горького и купаловским театром, потом был музыкальным редактором "Беларусьфильма", а в 56 лет стал директором Большого театра оперы и балета и художественным руководителем белорусской оперы.

Знаменитого маэстро и наставника на радио Sputnik Беларусь вспоминала его ученица — солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Елена Сало

Солистка оперы Елена Сало о композиторе и наставнике Сергее Кортесе
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Он пригласил меня на работу в 1999 году, и с тех пор я работаю в театре. Говорят, чем меньше директор значит, тем более дубовые у него двери. Так вот у Сергея Альбертовича все двери были распахнуты настежь. Он был открыт абсолютно для всех и, будучи человеком творческим, умудрялся вести всю театральную работу", — рассказала Сало.

По воспоминаниям певицы, Сергей Кортес разговаривал с импрессарио на разных языках,  хорошо разбирался в музыке и сам писал прекрасные произведения. И, кроме того, коллекционировал самые красивые голоса и привлекал талантливых молодых артистов к работе в театре.

"На последней постановке "Кармен" мы снова встретились, у меня тогда появилась идея делать программу танго. И он вдруг начал напевать так красиво на аргентинском одну мелодию, другую, а я их не знала. Он рассказывал, что танго — это всегда история мужчины, брошенного женщиной. Он мне переводил тексты и говорил, что музыку танго ранее практически никто никогда не пел, многим она казалась слишком сложной", — сказала Сало.

Говоря о Сергее Кортесе, Елена Сало отметила, что руководителем оперы был человек, который буквально жил музыкой, что отражалось на всем творческом составе театра, и такие времена бывают нечасто.

Авторству Сергея Кортеса принадлежат оперы "Джордано Бруно", "Матушка Кураж", "Визит дамы", "Юбилей", "Медведь", балет "Последний Инка" и множество вокально-симфонических циклов произведений на стихи Купалы, Танка, Лорки, Евтушенко. Музыку Сергея Кортеса можно услышать в известных фильмах "Возьму твою боль" и "Черный замок Ольшанский".

Народный артист Беларуси, композитор Сергей Кортес ушел из жизни 26 июня 2016 года, ему был 81 год.

Воспоминания солистки Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Елены Сало о легендарном композиторе Сергее Кортесе слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Легендарному композитору, заслуженному деятелю искусств, народному артисту Беларуси Сергею Кортесу 18 февраля исполнилось бы 82 года.

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