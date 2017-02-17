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В России признали паспорта ДНР и ЛНР

18.02.2017 18:53 — Разное | Ежедневник  
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В России признали паспорта ДНР и ЛНР

rbc.ru

Владимир Путин подписал указ о признании на росиийской территории паспортов ДНР и ЛНР.

Указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, опубликован в субботу, 18 февраля, на сайте Кремля, сообщает РБК. 

В указе говорится, что такие документы признаются «временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений».

Из указа также следует, что речь идет о признании не только паспортов, но и других документов, включая свидетельства о рождении, документы об образовании, заключении или расторжении брака, перемене имени, о регистрации транспортных средств, а также регистрационные знаки транспортных средств, фактически действующих на указанных территориях.

Документ подписан «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права», говорится в указе. 

«Это политическое решение, трудно сказать, чем оно подиктовано», — сказал РБК федеральный чиновник.

В начале февраля расследование РБК показало, что в России по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) можно пользоваться услугами «Российских железных дорог», авиакомпаний и гостиниц.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что паспорта, выданные органами ДНР и ЛНР, официального признания в России не получили. Тогда же он уточнял, что документы могли быть признаны отдельными российскими компаниями и органами из «гуманитарных соображений».

 
 
 
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