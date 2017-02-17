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SpaceX отменила запуск Falcon 9 за десять секунд до старта

18.02.2017 20:20 — Разное | Tut.by  
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Компания SpaceX Илона Маска отменила запланированный на субботу запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовиком Dragon примерно за 10 секунд до старта, сообщает Bloomberg. В официальном Twitter компании уточняется, что запуск перенесен из-за технических проблем.


Фото: spacex.com

В компании отметили, что следующий запуск может состоятся 19 февраля в 09:38 по местному времени.

Falcon 9 должна была быть запущена в 10:01 по местному времени. В 10:05 в SpaceX сообщили, что запуск был перенесен.

Планируется, что ракета-носитель доставит грузовик Dragon на Международную космическую станцию (МКС). Этот полет должен стать​ десятым в списке миссий SpaceX, произведенных по контракту с НАСА об обеспечении доставки грузов в космос на коммерческой основе.

Как ранее сообщало НАСА, на борту Dragon будут находиться грузы для обеспечения жизнедеятельности команды МКС, а также оборудование для проведения научных экспериментов.

 
 
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В официальном Twitter компании уточняется, что запуск перенесен из-за технических проблем.

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