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SpaceX отменила запуск Falcon 9 за десять секунд до старта
Компания SpaceX Илона Маска отменила запланированный на субботу запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовиком Dragon примерно за 10 секунд до старта, сообщает
В компании отметили, что следующий запуск может состоятся 19 февраля в 09:38 по местному времени.
Falcon 9 должна была быть запущена в 10:01 по местному времени. В 10:05 в SpaceX сообщили, что запуск был перенесен.
Планируется, что ракета-носитель доставит грузовик Dragon на Международную космическую станцию (МКС). Этот полет должен стать десятым в списке миссий SpaceX, произведенных по контракту с НАСА об обеспечении доставки грузов в космос на коммерческой основе.
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В официальном Twitter компании уточняется, что запуск перенесен из-за технических проблем.
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