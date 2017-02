Компания SpaceX Илона Маска отменила запланированный на субботу запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовиком Dragon примерно за 10 секунд до старта, сообщает Bloomberg . В официальном Twitter компании уточняется, что запуск перенесен из-за технических проблем.

В компании отметили, что следующий запуск может состоятся 19 февраля в 09:38 по местному времени.

Falcon 9 должна была быть запущена в 10:01 по местному времени. В 10:05 в SpaceX сообщили, что запуск был перенесен.

Standing down to take a closer look at positioning of the second stage engine nozzle. 9:38am ET tomorrow is next earliest launch opportunity