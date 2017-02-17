Авария произошла 18 февраля, около 12.10, на 202-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





— По предварительной информации, 53-летний водитель Chevrolet, житель Витебска, ехал в сторону Бреста и не справился с управлением. Автомобиль вылетел в левый по ходу движения кювет, где опрокинулся, — сказали в ГАИ.





В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. По факту аварии проводится проверка.