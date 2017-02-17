|
Экс-тренер «Вердера» отказался возглавить сборную Беларуси по футболу
18.02.2017 20:13 — Разное | Ежедневник
pressball.by
Это - Виктор Скрипник, который возглавлял "Вердер" в 2014-2016 годах, а до этого с 2004 года работал в системе клуба.
Виктор Скрипник, входивший в число кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси, в телефонном разговоре с
«Я не буду тренером сборной Беларуси. Есть нюансы, из-за которых принял такое решение. Переговоры действительно велись, но точка в них уже поставлена», - подчеркнул специалист.
Ранее в СМИ также появлялась информация, что на пост главного тренера сборной Белоруссии по футболу претендуют российские специалисты Николай Писарев, Александр Бородюк и Валерий Карпин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это - Виктор Скрипник, который возглавлял "Вердер" в 2014-2016 годах, а до этого с 2004 года работал в системе клуба.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии