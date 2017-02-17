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Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина
По итогам регулярного чемпионата КХЛ определились все пары первого раунда Кубка Гагарина, где будет разыгран главный трофей Континентальной хоккейной лиги.
Обладателем же Кубка континента, вручающегося победителю регулярного сезона, третий год подряд стал московский ЦСКА. Москвичи набрали одинаковое число баллов с питерским СКА (по 137 в 60 матчах), но по дополнительным показателям (большему количеству побед в основное время), сохранили за собой 1-ю строку.
Отметим, что Кубок континента второй сезон подряд носит имя легендарного тренера Виктора Тихонова, который 40 лет своей жизни посвятил работе в ЦСКА.
Победа в «регулярке» гарантирует ЦСКА преимущество домашней площадки во всех сериях плей-офф Кубка Гагарина.
Все пары 1-го раунда Кубка Гагарина
Западная конференция
ЦСКА (Москва) (1) — «Йокерит» (Хельсинки) (8)
СКА (Санкт-Петербург) (2) — «Витязь» (Подольск) (7)
«Динамо» (Москва) (3) — «Торпедо» (Нижний Новгород) (6)
«Локомотив» (Ярославль) (4) — «Динамо» (Минск) (5)
Восточная конференция
«Металлург (Магнитогорск) (1) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) (8)
«Авангард» (Омск) (2) — «Адмирал» (Владивосток) (7)
«Ак Барс» (Казань) (3) — «Салават Юлаев» (Уфа) (6)
«Трактор» (Челябинск) (4) — «Барыс» (Астана) (5)
Матчи первого раунда плей-офф КХЛ (до 4 побед) в Западной конференции пройдут 21, 23, 25, 27 февраля и, если потребуется, 1, 3 и 5 марта. Матчи первого раунда Кубка Гагарина на Востоке запланированы на 22, 24, 26, 28 февраля и, если потребуется, 2, 4 и 6 марта.
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По итогам регулярного чемпионата КХЛ определились все пары первого раунда Кубка Гагарина, где будет разыгран главный трофей Континентальной хоккейной лиги.
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