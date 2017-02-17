﻿ Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина

18.02.2017 21:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

По итогам регулярного чемпионата КХЛ определились все пары первого раунда Кубка Гагарина, где будет разыгран главный трофей Континентальной хоккейной лиги.


Фото: Елена Руско, cska-hockey.ru

Обладателем же Кубка континента, вручающегося победителю регулярного сезона, третий год подряд стал московский ЦСКА. Москвичи набрали одинаковое число баллов с питерским СКА (по 137 в 60 матчах), но по дополнительным показателям (большему количеству побед в основное время), сохранили за собой 1-ю строку.

Отметим, что Кубок континента второй сезон подряд носит имя легендарного тренера Виктора Тихонова, который 40 лет своей жизни посвятил работе в ЦСКА.

Победа в «регулярке» гарантирует ЦСКА преимущество домашней площадки во всех сериях плей-офф Кубка Гагарина.

Все пары 1-го раунда Кубка Гагарина

Западная конференция

ЦСКА (Москва) (1) — «Йокерит» (Хельсинки) (8)

СКА (Санкт-Петербург) (2) — «Витязь» (Подольск) (7)

«Динамо» (Москва) (3) — «Торпедо» (Нижний Новгород) (6)

«Локомотив» (Ярославль) (4) — «Динамо» (Минск) (5)

Восточная конференция

«Металлург (Магнитогорск) (1) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) (8)

«Авангард» (Омск) (2) — «Адмирал» (Владивосток) (7)

«Ак Барс» (Казань) (3) — «Салават Юлаев» (Уфа) (6)

«Трактор» (Челябинск) (4) — «Барыс» (Астана) (5)

Матчи первого раунда плей-офф КХЛ (до 4 побед) в Западной конференции пройдут 21, 23, 25, 27 февраля и, если потребуется, 1, 3 и 5 марта. Матчи первого раунда Кубка Гагарина на Востоке запланированы на 22, 24, 26, 28 февраля и, если потребуется, 2, 4 и 6 марта.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам регулярного чемпионата КХЛ определились все пары первого раунда Кубка Гагарина, где будет разыгран главный трофей Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
SpaceX отменила запуск Falcon 9 за десять секунд до старта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика