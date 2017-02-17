По итогам регулярного чемпионата КХЛ определились все пары первого раунда Кубка Гагарина, где будет разыгран главный трофей Континентальной хоккейной лиги.



Фото: Елена Руско, cska-hockey.ru

Обладателем же Кубка континента, вручающегося победителю регулярного сезона, третий год подряд стал московский ЦСКА. Москвичи набрали одинаковое число баллов с питерским СКА (по 137 в 60 матчах), но по дополнительным показателям (большему количеству побед в основное время), сохранили за собой 1-ю строку.

Отметим, что Кубок континента второй сезон подряд носит имя легендарного тренера Виктора Тихонова, который 40 лет своей жизни посвятил работе в ЦСКА.

Победа в «регулярке» гарантирует ЦСКА преимущество домашней площадки во всех сериях плей-офф Кубка Гагарина.

Все пары 1-го раунда Кубка Гагарина

Западная конференция

ЦСКА (Москва) (1) — «Йокерит» (Хельсинки) (8)

СКА (Санкт-Петербург) (2) — «Витязь» (Подольск) (7)

«Динамо» (Москва) (3) — «Торпедо» (Нижний Новгород) (6)

«Локомотив» (Ярославль) (4) — «Динамо» (Минск) (5)

Восточная конференция

«Металлург (Магнитогорск) (1) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) (8)

«Авангард» (Омск) (2) — «Адмирал» (Владивосток) (7)

«Ак Барс» (Казань) (3) — «Салават Юлаев» (Уфа) (6)

«Трактор» (Челябинск) (4) — «Барыс» (Астана) (5)

Матчи первого раунда плей-офф КХЛ (до 4 побед) в Западной конференции пройдут 21, 23, 25, 27 февраля и, если потребуется, 1, 3 и 5 марта. Матчи первого раунда Кубка Гагарина на Востоке запланированы на 22, 24, 26, 28 февраля и, если потребуется, 2, 4 и 6 марта.