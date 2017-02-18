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Организаторы ЧМ по биатлону перепутали российский гимн на церемонии награждения
Организаторы чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене перепутали российский гимн на церемонии награждения по итогам мужской эстафетной гонки, где россияне завоевали золото.
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Возмущенные болельщики начали петь нынешний гимн, в ситуацию вмешался также известный комментатор Дмитрий Губерниев, который размахивал руками у пьедестала, помогая биатлонистам исполнять гимн.
— Самой большой проблемой было взять микрофон у ведущего, который не хотел его отдавать. Но здесь сам бог велел, который сегодня на нашей стороне. Я все-таки договорился на сцене, забрал микрофон, и ребята спели, а я был рядом в качестве дирижера, —
Случившийся казус организаторы объяснили технической накладкой, ведущий церемонии принес извинения. После чего была найдена нужная композиция, и организаторы включили нынешний гимн России.
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Организаторы чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене перепутали российский гимн на церемонии награждения по итогам мужской эстафетной гонки, где россияне...
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