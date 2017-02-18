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Первый маркет в формате вечеринки
18.02.2017 20:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Маркет Grand Bazar в Минске прошел необычно. В отличие от прочих, он обзавелся развлекательной зоной.
На маркете представили свои работы представители разных творческих профессий: дизайнеры, художники, модельеры, флористы. Посетителей приглашали с 12 часов. Корреспондент Sputnik сняла влог с места событий.
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В пространстве "Верх" прошел маркет Grand Bazar. Смотрите на видео Sputnik, как презентовали организаторы новый для столицы формат вечеринки.
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