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LIVE: прямая трансляция шоу "Ты Супер!" на телеканале НТВ
18.02.2017 20:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Премьеру шоу, которая состоялась неделю назад, в прямом эфире можно было увидеть в эфире телеканала НТВ, а также на сайтах международного информационного агентства Sputnik и сайте и приложениях НТВ.
Оригинальный проект телеканала дарит шанс талантливым детям заявить о себе. В беспрецедентном для российского телевидения шоу участвуют дети, оставшиеся без попечения родителей. Это воспитанники детских домов, школ-интернатов, ребята из приемных и опекунских семей из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Эстонии и Южной Осетии. Партнером конкурса выступило международное информационное агентство и радио Sputnik, которое помогло организовать поиск музыкальных дарований в странах СНГ и Балтии.
От Беларуси в конкурсе принимают участие Дарья Чернова из Минска и Анастасия Кравченя из Калинковичей. Музыкальное шоу проводится при поддержке министерства образования и науки России.
Международное информационное агентство и радио Sputnik является партнером проекта и внимательно следит за успехами талантливых детей — читатели смогут узнать о результатах конкурса в формате онлайн-дневников и прямых трансляций шоу на сайтах агентства.
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Смотрите на видео прямую трансляцию с международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного...
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