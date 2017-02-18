|
"Цмокi" сыграют в воскресенье с "Астаной"
БК «Цмокi-Мiнск» проведет сегодня очередной матч Единой лиги ВТБ. Соперник «драконов» — «Астана» из Казахстана.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БК "Цмокi-Мiнск" проведет сегодня очередной матч Единой лиги ВТБ. Соперник "драконов" - "Астана" из Казахстана.
|
Архив (Разное)
Комментарии