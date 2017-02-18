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"Цмокi" сыграют в воскресенье с "Астаной"

19.02.2017 00:59 — Разное | Tut.by  
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БК «Цмокi-Мiнск» проведет сегодня очередной матч Единой лиги ВТБ. Соперник «драконов» — «Астана» из Казахстана.

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БК "Цмокi-Мiнск" проведет сегодня очередной матч Единой лиги ВТБ. Соперник "драконов" - "Астана" из Казахстана.

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