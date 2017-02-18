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Традиции празднования белорусской Масленицы
19.02.2017 08:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Масленица — древний славянский праздник, однако традиции белорусской Масленицы немного отличаются от обычаев соседних народов. Так, в отличие от русской Масленицы, больший акцент придавался встрече весны, а не проводам зимы. Блины, главный символ праздника, тоже были немного другие – их в основном пекли из овсяной муки, а не из пшеничной.
Масленичная неделя делилась на два периода — узкую и широкую. В узкую Масленицу (первые три дня) можно было заниматься хозяйственными работами. В широкую (с четверга по воскресенье) на смену труду приходили отдых, веселье и общение с близкими.
В этом году масленичная неделя продлится с 20 по 26 февраля и закончится традиционными гуляньями и ярмарками. Празднование Масленицы в Минске, по сообщению
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В понедельник 20 февраля начинается масленичная неделя. Традиции и обряды белорусской масленицы - в инфографике Sputnik.
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