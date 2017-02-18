На REALTY.TUT.BY продолжается конкурс « Дом моей семьи ». Мы публикуем рассказы о том, как люди восстанавливали старые постройки или возводили новое жилье. Победителей голосованием выберут читатели TUT.BY, а авторы лучших работ получат призы от наших партнеров.

Рассказ Екатерины:





— У каждого из нас есть мечты, желания, цели. У меня с детства была мечта — дом. Не квартира, не дача, а именно частный дом. Как только мы с мужем поженились, начали искать участок для строительства семейного гнезда. Цены, конечно, кусались. Мы обратились в сельсовет (благо, семья жила в райцентре) и нашли участок в километре от города.

К выбору проекта подошли трезво, без амбиций, рассчитывая только на свои возможности. Решили строить небольшой коттедж мансардного типа: простой, квадратный, с двускатной крышей (потому что, чем проще крыша, тем она дешевле). Для меня было важно, чтобы большинство окон выходили на солнечную сторону. Проект заказывали у специалистов. Стоил он около двухсот долларов в эквиваленте. Однако, забегая вперед, скажу, что в процессе многое было изменено.









Строили сами, без «шабашников». Кто, как не хозяин, лучше сделает. Теперь мой муж и каменщик, и плотник, и электрик и сантехник. Спасибо его золотым рукам и огромному желанию воплотить нашу мечту в жизнь!





Летом 2010-го залили ленточный фундамент. На следующий год поставили коробку, накрыли крышу.





Поставили окна. Так как электричества не было, а китайский генератор не справлялся с нагрузками, решили заняться возведением хозпостроек. После долгой переписки с чиновниками, в 2014 году, нам все-таки провели коммуникации. И стройка закипела с новой силой…













Муж со свекром возводили коттедж 5 лет. Я растила детей. За время строительства наша семья выросла в 2 раза.





И вот 26 ноября 2015 года мы переехали в дом мечты. Расслабляться рано, впереди еще обустройство участка и создание домашнего уюта.



















Примерный расчет затрат на строительство в рублях:

Справки и документы — 2156 ($ 1100);

Планирование участка — 804 ($ 410);

Фундамент — 5351 ($ 2730);

Коробка из ячеистых блоков — 14 112 ($ 7200);

Пиломатериалы — 1960 ($ 1000);

Крыша из песчано-цементной черепицы — 2842 ($ 1450);

Окна пластиковые, входная дверь — 4057 ($ 2070);

Фасад (штукатурка, стеклосетка, «короед», краска) и «подшивка» крыши софитом — 4273 ($ 2180);

Лестница деревянная на металлическом каркасе (муж делал сам) — 294 ($ 150);

Отделка — 6135 ($ 3130);

Двери межкомнатные — 4371 ($ 2230);

Сантехника — 9604 ($ 4900);

Электрика — 2156 ($ 1100);

Газификация — 1764 ($ 900);

Итого — 59 878 ($ 30550).

Комментирует Екатерина Кабышева, начальник отдела маркетинга компании «Стальная линия»:

Екатерина, спасибо за вашу историю. Ваш дом — яркий пример того, что мечту можно воплотить в жизнь своими руками.



Мы обратили внимание на то, что вы любите яркие цвета. Однако со временем буйство красок может слегка утомить. Поэтому многие в качестве основного цвета выбирают пастельные оттенки — бежевый, оливковый, кремовый, светло-голубой. Экспериментировать с яркими красками лучше в деталях — подушки, текстиль, аксессуары.



Яркие цвета могут применяться и в отделке стен. В этом случае рекомендуем сделать акцентной одну стену, — так вы не перегрузите интерьер.



К примеру, в детской комнате основной цвет достаточно яркий. Вы можете смягчить интерьер, добавив элементы спокойной цветовой гаммы. Так, если покрывало на кровати будет цвета капучино, оно будет сочетаться с элементами на ковре, — это сделает интерьер более гармоничным.



Кухня у вас получилась очень просторная и многофункциональная. Здесь одновременно хватит места всем членам семьи. Большая рабочая поверхность у окна очень удобна — естественное освещение приятно для глаз и позволяет наслаждаться видом из окна во время работы.



В интерьере кухни использовали одновременно 3 разных материала — мозаику, имитацию кирпичной кладки и яркие розовые стены. Это не совсем удачное решение — сочетание таких активных фактур утяжеляет интерьер. Рекомендуем выбирать один акцент. Это может быть яркая стена либо объемный материал стен (кирпич) или выразительный кухонный фартук (мозаика, принт на панели).

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