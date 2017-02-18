Правильное питание — это недорого и несложно. Несмотря на то что сейчас существует мода на суперфуды, то есть продукты, которые больше остальных содержат полезные вещества, мы советуем не забывать и о самых простых базовых продуктах. Именно они и станут той основой, на которой вы легко построите сбалансированный рацион. Примером такого продукта является свекла. Она доступна абсолютно всем, но не всегда хватает фантазии, чтобы приготовить ее действительно вкусно и необычно. Именно поэтому мы решили поделиться с вами классными рецептами, которые подойдут не только для завтрака, обеда и ужина, но даже для десерта.





Смузи со свеклой и малиной

Свекла обладает ярко выраженным сладковатым вкусом, поэтому не нуждается в добавлении дополнительного сахара. Так что смело добавляйте ее в свои утренние смузи , например, с малиной. Это подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.





Свекольный соус-дип

Наряду с хумусом свекольный дип является отличной закуской. Такой густой соус очень вкусно намазывать на хрустящий тост или макать в него нарезанные овощи. Получается необычно и совсем не калорийно.





Ингредиенты:

Свекла отварная 500 г Тахини 80 г Тмин 3 ч. л. Чеснок 2 зубчика Лимон ½ шт. Масло оливковое 2 ст. л. Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Отварную свеклу очистить, крупно нарезать и выложить в блендер. Добавить очищенные зубчики чеснока, тахини, сок половины лимона, оливковое масло, тмин, соль и перец. Измельчить соус до получения однородной консистенции. Подавать охлажденным.

Свекольные чипсы

Вкусной и полезной альтернативой покупным чипсам станут домашние свекольные чипсы. Готовятся они из обычной свеклы легко и достаточно быстро, так что обязательно попробуйте. Самое приятное, что даже после изрядной порции такой хрустящей закуски вас не будут мучить угрызения совести за нарушение диеты.





Ингредиенты:

Свекла 2 шт. Соль, перец по вкусу Масло оливковое 1 ст. л.

Способ приготовления:

Свеклу очистить, нарезать тонкими ломтиками с помощью специального ножа. Выложить ломтики на противень, покрытый пергаментной бумагой. Сушить в духовке при температуре 180 градусов около 20 минут. Сбрызнуть оливковым маслом (лучше из пульверизатора), посолить и поперчить.

Свекольный салат со сливочным соусом

Сливочный соус с сыром рокфор прекрасно оттеняет сладковатый вкус свеклы и придает такому простому на первый взгляд свекольному салату особую нежность и пикантность. Непременно попробуйте это блюдо, и данное вкусовое сочетание покорит вас навсегда.





Ингредиенты:

Свекла средняя 4 шт. Сливки жирные (можно заменить нежирной сметаной) 80 г Сыр рокфор 25 г Бальзамический уксус 2 ч. л. Петрушка, небольшой пучок Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Отварить и почистить свеклу. Нарезать ее кубиками. Приготовит соус. Для этого взбить в блендере сливки с сыром рокфор, петрушкой до однородной массы. Посолить, поперчить, добавить уксус и тщательно перемешать. Заправить полученным соусом свеклу. Подавать салат охлажденным, украсив веточками петрушки.

Салат со свеклой и апельсином

Даже из самых простых и привычных продуктов можно приготовить что-то новое и оригинальное. Например, такой салат со свеклой и апельсином. Главный секрет его необычного вкуса кроется в салатной заправке.





Ингредиенты:

Свекла крупная (отварная)1 шт. Апельсин средний 2 шт. Морковь небольшая 1 шт.

Для заправки:

Апельсиновый сок 3 ст. л. Масло оливковое 3 ст. л. Горчица дижонская 1 ч. л. Чеснок 1 зубчик Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Отварную свеклу очистить и нарезать ее кубиками. Выложить в салатник. Апельсины очистить, разделить на дольки и удалить все белые перепонки. Нарезать мякоть кубиками и выложить в салатник к свекле. Морковь очистить и с помощью овощерезки нарезать ее очень тонкими пластинками. Добавить в салатник к остальным ингредиентам. Чеснок очистить и выдавить. Добавить к нему соль и перец. Перемешать. Далее добавить остальные ингредиенты для заправки и еще раз тщательно перемешать. Полить салат приготовленной заправкой, аккуратно перемешать и подавать.

Салат с киноа и свеклой

Еще один вариант салата, который значительно сытнее предыдущих, это салат со свеклой и киноа. Он с легкостью может заменить полноценный прием пищи, а содержащиеся в нем полезные вещества мгновенно восполнят недостаток витаминов и микроэлементов.





Ингредиенты:

Киноа 1 ст. Свекла средняя 3 шт. Лук зеленый 2−3 пера Кинза несколько веточек Бобы зеленые (замороженные) 1 ст. Сыр фета 100 г

Для заправки:

Масло оливковое 5 ст. л. Уксус винный (светлый)1,5 ст. л. Лимонный сок 3 ст. л. Мед 1 ч. л. Корень имбиря (тертый)1 ч. л. Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Зеленые бобы предварительно разморозить. Отварить свеклу в подсоленной воде. Затем охладить, очистить и нарезать небольшими кубиками. Переложить свеклу в салатник. Отварить киноа в кипящей подсоленной воде, соблюдая время, указанное на упаковке. Добавить в салатник к свекле. Зеленый лук и кинзу мелко нарубить и добавить в салатник вместе с бобами. Перемешать. Приготовить заправку. Для этого смешать оливковое масло с лимонным соком и уксусом. Добавить мед, тертый корень имбиря, соль и перец. Перемешать. Полить салат приготовленной заправкой и тщательно перемешать. Перед подачей украсить сверху мелко нарезанным сыром фета.

Суп-пюре со свеклой и нутом

Если вы думаете, что из свеклы можно приготовить только борщ в качестве зимнего варианта первого блюда и освежающий свекольник — в качестве летнего, то это вовсе не так. Из этого сочного корнеплода получаются великолепные супы-пюре, один из рецептов которого мы предлагаем вам незамедлительно приготовить.





Ингредиенты:

Свекла средняя 5−6 шт. Нут консервированный 450 г Бульон овощной 1,5 л Масло сливочное 10 г Масло оливковое 1 ст. л. Лук средний 1 шт. Чеснок 3 зубчика Тмин в порошке 1 ст. л. Паста тахини 3 ст. л. Соль, перец по вкусу Сливки по желанию

Способ приготовления:

Свеклу очистить и нарезать небольшими кубиками. Нут откинуть на дуршлаг и промыть холодной водой. В нагретой с оливковым и сливочным маслом глубокой сковороде обжарить очищенный и мелко нарезанный лук. Затем добавить очищенный и выдавленный чеснок, а также тмин. Готовить еще минуту. Добавить в сковороду свеклу и нут, залить все бульоном и варить на среднем огне около 25 минут, периодически помешивая. Измельчить суп в блендере до получения однородной консистенции и перелить его в кастрюлю с толстым дном. Добавить тахини и варить на медленном огне, не доводя до кипения, еще 10−15 минут. Посолить и поперчить. Подавать, добавив сливки или дополнительную порцию пасты тахини.

Запеченная свекла с тмином и сливочным сыром

Свекла относится к базовым продуктам, которые есть в каждом холодильнике. Она подходит не только для приготовления салатов и супов, но и служит великолепным гарниром. Для того чтобы сделать свеклу, запеченную в духовке, еще вкуснее, добавьте к ней сливочный сыр и приготовьте специальную заправку.





Ингредиенты:

Свекла крупная 2 шт. Сыр сливочный 2 ст. л. Тмин 1 ст. л. Петрушка несколько веточек

Для заправки:

Масло оливковое 3 ст. л. Уксус бальзамический 1 ст. л. Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Свеклу тщательно вымыть и завернуть сначала в пергамент, а затем в фольгу. Запекать в предварительно разогретой до 180С духовке около 2 часов. Остудить. Смешать в миске масло с уксусом. Добавить соль и перец. Перемешать. Разрезать свеклу на 2 части, а потом разделить мякоть острым ножом на небольшие секции, не прорезая кожицу. Выложить на свеклу сливочный сыр, посыпать все тмином и полить приготовленной заправкой. Украсить блюдо зеленью.

Розовый хлеб со свеклой

Что может быть вкуснее домашнего хлеба? Только оригинальный его вариант, который не только отличается непревзойденным вкусом, но и отлично смотрится на столе. Удивите своих гостей, подав вместо обычного хлеба розовый хлеб со свеклой.





Ингредиенты:

Свекла отварная 200 г Вода 500 мл Мука 270 г Дрожжи свежие 10 г Соль щепотка Сахар 1 ч. л.

Способ приготовления:

Отварную свеклу очистить, а затем крупно нарезать и выложить в блендер. Добавить воду и измельчить все до консистенции пюре. Смешать в миске муку с солью и сахаром. Добавить свекольное пюре и дрожжи. Вымесить гладкое однородное тесто. Накрыть миску с тестом чистым полотенцем и оставить на 1−1,5 часа, чтобы оно поднялось. Далее тесто отбить и сформировать желаемую форму хлеба. В данном случае это классический батон. Переложить батон на противень, застеленный пергаментом и с помощью кухонной кисти смазать тесто водой. Оставить еще на 30 минут. Выпекать хлеб в предварительно разогретой до 180С духовке 30 минут.

Печенье со свеклой и шоколадом

Мы уже подчеркивали тот факт, что свекла обладает приятным сладковатым вкусом, именно поэтому ее можно использовать для приготовления десертов. Если вы задумываетесь о том, чтобы сделать домашнюю выпечку не просто вкусной, а еще и полезной, присмотритесь к такому рецепту печенья со свеклой и шоколадом.





Ингредиенты:

Свекла 140 г Шоколадные чипсы 40 г Мука 80 г Разрыхлитель 5 г Кленовый сироп 15 мл Масло кокосовое 5 г

Способ приготовления:

Отварить свеклу в кипящей воде 30 минут, а затем промыть холодной водой и очистить. Нарезать свеклу произвольными кусочками и измельчить в блендере до консистенции пюре. Добавить кокосовое масло и кленовый сироп. Перемешать. В полученную массу добавить муку, предварительно смешав ее с разрыхлителем. Вымесить гладкое тесто. Далее добавить в тесто кусочки шоколада и выложить его ложкой на противень, застеленный пергаментом. Выпекать печенье в предварительно разогретой до 180С духовке 15 минут.