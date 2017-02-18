Правильное питание — это недорого и несложно. Несмотря на то что сейчас существует мода на суперфуды, то есть продукты, которые больше остальных содержат полезные вещества, мы советуем не забывать и о самых простых базовых продуктах. Именно они и станут той основой, на которой вы легко построите сбалансированный рацион. Примером такого продукта является свекла. Она доступна абсолютно всем, но не всегда хватает фантазии, чтобы приготовить ее действительно вкусно и необычно. Именно поэтому мы решили поделиться с вами классными рецептами, которые подойдут не только для завтрака, обеда и ужина, но даже для десерта.
Смузи со свеклой и малиной
Свекла обладает ярко выраженным сладковатым вкусом, поэтому не нуждается в добавлении дополнительного сахара. Так что смело добавляйте ее в свои утренниесмузи, например, с малиной. Это подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.
Свекольный соус-дип
Наряду с хумусом свекольный дип является отличной закуской. Такой густой соус очень вкусно намазывать на хрустящий тост или макать в него нарезанные овощи. Получается необычно и совсем не калорийно.
Ингредиенты:
Свекла отварная 500 г
Тахини 80 г
Тмин 3 ч. л.
Чеснок 2 зубчика
Лимон ½ шт.
Масло оливковое 2 ст. л.
Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
Отварную свеклу очистить, крупно нарезать и выложить в блендер.
Добавить очищенные зубчики чеснока, тахини, сок половины лимона, оливковое масло, тмин, соль и перец.
Измельчить соус до получения однородной консистенции. Подавать охлажденным.
Свекольные чипсы
Вкусной и полезной альтернативой покупным чипсам станут домашние свекольные чипсы. Готовятся они из обычной свеклы легко и достаточно быстро, так что обязательно попробуйте. Самое приятное, что даже после изрядной порции такой хрустящей закуски вас не будут мучить угрызения совести за нарушение диеты.
Ингредиенты:
Свекла 2 шт.
Соль, перец по вкусу
Масло оливковое 1 ст. л.
Способ приготовления:
Свеклу очистить, нарезать тонкими ломтиками с помощью специального ножа.
Выложить ломтики на противень, покрытый пергаментной бумагой.
Сушить в духовке при температуре 180 градусов около 20 минут.
Сбрызнуть оливковым маслом (лучше из пульверизатора), посолить и поперчить.
Свекольный салат со сливочным соусом
Сливочный соус с сыром рокфор прекрасно оттеняет сладковатый вкус свеклы и придает такому простому на первый взглядсвекольному салату особую нежность и пикантность. Непременно попробуйте это блюдо, и данное вкусовое сочетание покорит вас навсегда.
Ингредиенты:
Свекла средняя 4 шт.
Сливки жирные (можно заменить нежирной сметаной) 80 г
Сыр рокфор 25 г
Бальзамический уксус 2 ч. л.
Петрушка, небольшой пучок
Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
Отварить и почистить свеклу. Нарезать ее кубиками.
Приготовит соус. Для этого взбить в блендере сливки с сыром рокфор, петрушкой до однородной массы. Посолить, поперчить, добавить уксус и тщательно перемешать.
Даже из самых простых и привычных продуктов можно приготовить что-то новое и оригинальное. Например, такой салат со свеклой и апельсином. Главный секрет его необычного вкуса кроется в салатной заправке.
Ингредиенты:
Свекла крупная (отварная)1 шт.
Апельсин средний 2 шт.
Морковь небольшая 1 шт.
Для заправки:
Апельсиновый сок 3 ст. л.
Масло оливковое 3 ст. л.
Горчица дижонская 1 ч. л.
Чеснок 1 зубчик
Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
Отварную свеклу очистить и нарезать ее кубиками. Выложить в салатник.
Апельсины очистить, разделить на дольки и удалить все белые перепонки. Нарезать мякоть кубиками и выложить в салатник к свекле.
Морковь очистить и с помощью овощерезки нарезать ее очень тонкими пластинками. Добавить в салатник к остальным ингредиентам.
Чеснок очистить и выдавить. Добавить к нему соль и перец. Перемешать. Далее добавить остальные ингредиенты для заправки и еще раз тщательно перемешать.
Полить салат приготовленной заправкой, аккуратно перемешать и подавать.
Салат с киноа и свеклой
Еще один вариант салата, который значительно сытнее предыдущих, это салат со свеклой и киноа. Он с легкостью может заменить полноценный прием пищи, а содержащиеся в нем полезные вещества мгновенно восполнят недостаток витаминов и микроэлементов.
Ингредиенты:
Киноа 1 ст.
Свекла средняя 3 шт.
Лук зеленый 2−3 пера
Кинза несколько веточек
Бобы зеленые (замороженные) 1 ст.
Сыр фета 100 г
Для заправки:
Масло оливковое 5 ст. л.
Уксус винный (светлый)1,5 ст. л.
Лимонный сок 3 ст. л.
Мед 1 ч. л.
Корень имбиря (тертый)1 ч. л.
Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
Зеленые бобы предварительно разморозить.
Отварить свеклу в подсоленной воде. Затем охладить, очистить и нарезать небольшими кубиками. Переложить свеклу в салатник.
Отварить киноа в кипящей подсоленной воде, соблюдая время, указанное на упаковке. Добавить в салатник к свекле.
Зеленый лук и кинзу мелко нарубить и добавить в салатник вместе с бобами. Перемешать.
Приготовить заправку. Для этого смешать оливковое масло с лимонным соком и уксусом. Добавить мед, тертый корень имбиря, соль и перец. Перемешать.
Полить салат приготовленной заправкой и тщательно перемешать. Перед подачей украсить сверху мелко нарезанным сыром фета.
Суп-пюре со свеклой и нутом
Если вы думаете, что из свеклы можно приготовить только борщ в качестве зимнего варианта первого блюда и освежающий свекольник — в качестве летнего, то это вовсе не так. Из этого сочного корнеплода получаются великолепные супы-пюре, один из рецептов которого мы предлагаем вам незамедлительно приготовить.
Ингредиенты:
Свекла средняя 5−6 шт.
Нут консервированный 450 г
Бульон овощной 1,5 л
Масло сливочное 10 г
Масло оливковое 1 ст. л.
Лук средний 1 шт.
Чеснок 3 зубчика
Тмин в порошке 1 ст. л.
Паста тахини 3 ст. л.
Соль, перец по вкусу
Сливки по желанию
Способ приготовления:
Свеклу очистить и нарезать небольшими кубиками. Нут откинуть на дуршлаг и промыть холодной водой.
В нагретой с оливковым и сливочным маслом глубокой сковороде обжарить очищенный и мелко нарезанный лук. Затем добавить очищенный и выдавленный чеснок, а также тмин. Готовить еще минуту.
Добавить в сковороду свеклу и нут, залить все бульоном и варить на среднем огне около 25 минут, периодически помешивая.
Измельчить суп в блендере до получения однородной консистенции и перелить его в кастрюлю с толстым дном. Добавить тахини и варить на медленном огне, не доводя до кипения, еще 10−15 минут. Посолить и поперчить.
Подавать, добавив сливки или дополнительную порцию пасты тахини.
Запеченная свекла с тмином и сливочным сыром
Свекла относится к базовым продуктам, которые есть в каждом холодильнике. Она подходит не только для приготовления салатов и супов, но и служит великолепным гарниром. Для того чтобы сделать свеклу, запеченную в духовке, еще вкуснее, добавьте к ней сливочный сыр и приготовьте специальную заправку.
Ингредиенты:
Свекла крупная 2 шт.
Сыр сливочный 2 ст. л.
Тмин 1 ст. л.
Петрушка несколько веточек
Для заправки:
Масло оливковое 3 ст. л.
Уксус бальзамический 1 ст. л.
Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
Свеклу тщательно вымыть и завернуть сначала в пергамент, а затем в фольгу. Запекать в предварительно разогретой до 180С духовке около 2 часов. Остудить.
Смешать в миске масло с уксусом. Добавить соль и перец. Перемешать.
Разрезать свеклу на 2 части, а потом разделить мякоть острым ножом на небольшие секции, не прорезая кожицу.
Выложить на свеклу сливочный сыр, посыпать все тмином и полить приготовленной заправкой. Украсить блюдо зеленью.
Розовый хлеб со свеклой
Что может быть вкуснее домашнего хлеба? Только оригинальный его вариант, который не только отличается непревзойденным вкусом, но и отлично смотрится на столе. Удивите своих гостей, подав вместо обычного хлеба розовый хлеб со свеклой.
Ингредиенты:
Свекла отварная 200 г
Вода 500 мл
Мука 270 г
Дрожжи свежие 10 г
Соль щепотка
Сахар 1 ч. л.
Способ приготовления:
Отварную свеклу очистить, а затем крупно нарезать и выложить в блендер. Добавить воду и измельчить все до консистенции пюре.
Смешать в миске муку с солью и сахаром. Добавить свекольное пюре и дрожжи. Вымесить гладкое однородное тесто.
Накрыть миску с тестом чистым полотенцем и оставить на 1−1,5 часа, чтобы оно поднялось.
Далее тесто отбить и сформировать желаемую форму хлеба. В данном случае это классический батон.
Переложить батон на противень, застеленный пергаментом и с помощью кухонной кисти смазать тесто водой. Оставить еще на 30 минут.
Выпекать хлеб в предварительно разогретой до 180С духовке 30 минут.
Печенье со свеклой и шоколадом
Мы уже подчеркивали тот факт, что свекла обладает приятным сладковатым вкусом, именно поэтому ее можно использовать для приготовления десертов. Если вы задумываетесь о том, чтобы сделать домашнюю выпечку не просто вкусной, а еще и полезной, присмотритесь к такому рецепту печенья со свеклой и шоколадом.
Ингредиенты:
Свекла 140 г
Шоколадные чипсы 40 г
Мука 80 г
Разрыхлитель 5 г
Кленовый сироп 15 мл
Масло кокосовое 5 г
Способ приготовления:
Отварить свеклу в кипящей воде 30 минут, а затем промыть холодной водой и очистить.
Нарезать свеклу произвольными кусочками и измельчить в блендере до консистенции пюре. Добавить кокосовое масло и кленовый сироп. Перемешать.
В полученную массу добавить муку, предварительно смешав ее с разрыхлителем. Вымесить гладкое тесто.
Далее добавить в тесто кусочки шоколада и выложить его ложкой на противень, застеленный пергаментом.
Выпекать печенье в предварительно разогретой до 180С духовке 15 минут.
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