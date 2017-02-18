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Завтрак, обед и даже десерт: 10 классных рецептов из свеклы

19.02.2017 09:07 — Разное | Tut.by  
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Правильное питание — это недорого и несложно. Несмотря на то что сейчас существует мода на суперфуды, то есть продукты, которые больше остальных содержат полезные вещества, мы советуем не забывать и о самых простых базовых продуктах. Именно они и станут той основой, на которой вы легко построите сбалансированный рацион. Примером такого продукта является свекла. Она доступна абсолютно всем, но не всегда хватает фантазии, чтобы приготовить ее действительно вкусно и необычно. Именно поэтому мы решили поделиться с вами классными рецептами, которые подойдут не только для завтрака, обеда и ужина, но даже для десерта.


Смузи со свеклой и малиной

Свекла обладает ярко выраженным сладковатым вкусом, поэтому не нуждается в добавлении дополнительного сахара. Так что смело добавляйте ее в свои утренниесмузи, например, с малиной. Это подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.


Свекольный соус-дип

Наряду с хумусом свекольный дип является отличной закуской. Такой густой соус очень вкусно намазывать на хрустящий тост или макать в него нарезанные овощи. Получается необычно и совсем не калорийно.


Ингредиенты:

  1. Свекла отварная 500 г
  2. Тахини 80 г
  3. Тмин 3 ч. л.
  4. Чеснок 2 зубчика
  5. Лимон ½ шт.
  6. Масло оливковое 2 ст. л.
  7. Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварную свеклу очистить, крупно нарезать и выложить в блендер.
  2. Добавить очищенные зубчики чеснока, тахини, сок половины лимона, оливковое масло, тмин, соль и перец.
  3. Измельчить соус до получения однородной консистенции. Подавать охлажденным.

Свекольные чипсы

Вкусной и полезной альтернативой покупным чипсам станут домашние свекольные чипсы. Готовятся они из обычной свеклы легко и достаточно быстро, так что обязательно попробуйте. Самое приятное, что даже после изрядной порции такой хрустящей закуски вас не будут мучить угрызения совести за нарушение диеты.


Ингредиенты:

  1. Свекла 2 шт.
  2. Соль, перец по вкусу
  3. Масло оливковое 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Свеклу очистить, нарезать тонкими ломтиками с помощью специального ножа.
  2. Выложить ломтики на противень, покрытый пергаментной бумагой.
  3. Сушить в духовке при температуре 180 градусов около 20 минут.
  4. Сбрызнуть оливковым маслом (лучше из пульверизатора), посолить и поперчить.

Свекольный салат со сливочным соусом

Сливочный соус с сыром рокфор прекрасно оттеняет сладковатый вкус свеклы и придает такому простому на первый взглядсвекольному салату особую нежность и пикантность. Непременно попробуйте это блюдо, и данное вкусовое сочетание покорит вас навсегда.


Ингредиенты:

  1. Свекла средняя 4 шт.
  2. Сливки жирные (можно заменить нежирной сметаной) 80 г
  3. Сыр рокфор 25 г
  4. Бальзамический уксус 2 ч. л.
  5. Петрушка, небольшой пучок
  6. Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварить и почистить свеклу. Нарезать ее кубиками.
  2. Приготовит соус. Для этого взбить в блендере сливки с сыром рокфор, петрушкой до однородной массы. Посолить, поперчить, добавить уксус и тщательно перемешать.
  3. Заправить полученным соусом свеклу. Подавать салат охлажденным, украсив веточками петрушки.

Салат со свеклой и апельсином

Даже из самых простых и привычных продуктов можно приготовить что-то новое и оригинальное. Например, такой салат со свеклой и апельсином. Главный секрет его необычного вкуса кроется в салатной заправке.


Ингредиенты:

  1. Свекла крупная (отварная)1 шт.
  2. Апельсин средний 2 шт.
  3. Морковь небольшая 1 шт.

Для заправки:

  1. Апельсиновый сок 3 ст. л.
  2. Масло оливковое 3 ст. л.
  3. Горчица дижонская 1 ч. л.
  4. Чеснок 1 зубчик
  5. Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварную свеклу очистить и нарезать ее кубиками. Выложить в салатник.
  2. Апельсины очистить, разделить на дольки и удалить все белые перепонки. Нарезать мякоть кубиками и выложить в салатник к свекле.
  3. Морковь очистить и с помощью овощерезки нарезать ее очень тонкими пластинками. Добавить в салатник к остальным ингредиентам.
  4. Чеснок очистить и выдавить. Добавить к нему соль и перец. Перемешать. Далее добавить остальные ингредиенты для заправки и еще раз тщательно перемешать.
  5. Полить салат приготовленной заправкой, аккуратно перемешать и подавать.

Салат с киноа и свеклой

Еще один вариант салата, который значительно сытнее предыдущих, это салат со свеклой и киноа. Он с легкостью может заменить полноценный прием пищи, а содержащиеся в нем полезные вещества мгновенно восполнят недостаток витаминов и микроэлементов.


Ингредиенты:

  1. Киноа 1 ст.
  2. Свекла средняя 3 шт.
  3. Лук зеленый 2−3 пера
  4. Кинза несколько веточек
  5. Бобы зеленые (замороженные) 1 ст.
  6. Сыр фета 100 г

Для заправки:

  1. Масло оливковое 5 ст. л.
  2. Уксус винный (светлый)1,5 ст. л.
  3. Лимонный сок 3 ст. л.
  4. Мед 1 ч. л.
  5. Корень имбиря (тертый)1 ч. л.
  6. Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Зеленые бобы предварительно разморозить.
  2. Отварить свеклу в подсоленной воде. Затем охладить, очистить и нарезать небольшими кубиками. Переложить свеклу в салатник.
  3. Отварить киноа в кипящей подсоленной воде, соблюдая время, указанное на упаковке. Добавить в салатник к свекле.
  4. Зеленый лук и кинзу мелко нарубить и добавить в салатник вместе с бобами. Перемешать.
  5. Приготовить заправку. Для этого смешать оливковое масло с лимонным соком и уксусом. Добавить мед, тертый корень имбиря, соль и перец. Перемешать.
  6. Полить салат приготовленной заправкой и тщательно перемешать. Перед подачей украсить сверху мелко нарезанным сыром фета.

Суп-пюре со свеклой и нутом

Если вы думаете, что из свеклы можно приготовить только борщ в качестве зимнего варианта первого блюда и освежающий свекольник — в качестве летнего, то это вовсе не так. Из этого сочного корнеплода получаются великолепные супы-пюре, один из рецептов которого мы предлагаем вам незамедлительно приготовить.


Ингредиенты:

  1. Свекла средняя 5−6 шт.
  2. Нут консервированный 450 г
  3. Бульон овощной 1,5 л
  4. Масло сливочное 10 г
  5. Масло оливковое 1 ст. л.
  6. Лук средний 1 шт.
  7. Чеснок 3 зубчика
  8. Тмин в порошке 1 ст. л.
  9. Паста тахини 3 ст. л.
  10. Соль, перец по вкусу
  11. Сливки по желанию

Способ приготовления:

  1. Свеклу очистить и нарезать небольшими кубиками. Нут откинуть на дуршлаг и промыть холодной водой.
  2. В нагретой с оливковым и сливочным маслом глубокой сковороде обжарить очищенный и мелко нарезанный лук. Затем добавить очищенный и выдавленный чеснок, а также тмин. Готовить еще минуту.
  3. Добавить в сковороду свеклу и нут, залить все бульоном и варить на среднем огне около 25 минут, периодически помешивая.
  4. Измельчить суп в блендере до получения однородной консистенции и перелить его в кастрюлю с толстым дном. Добавить тахини и варить на медленном огне, не доводя до кипения, еще 10−15 минут. Посолить и поперчить.
  5. Подавать, добавив сливки или дополнительную порцию пасты тахини.

Запеченная свекла с тмином и сливочным сыром

Свекла относится к базовым продуктам, которые есть в каждом холодильнике. Она подходит не только для приготовления салатов и супов, но и служит великолепным гарниром. Для того чтобы сделать свеклу, запеченную в духовке, еще вкуснее, добавьте к ней сливочный сыр и приготовьте специальную заправку.


Ингредиенты:

  1. Свекла крупная 2 шт.
  2. Сыр сливочный 2 ст. л.
  3. Тмин 1 ст. л.
  4. Петрушка несколько веточек

Для заправки:

  1. Масло оливковое 3 ст. л.
  2. Уксус бальзамический 1 ст. л.
  3. Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Свеклу тщательно вымыть и завернуть сначала в пергамент, а затем в фольгу. Запекать в предварительно разогретой до 180С духовке около 2 часов. Остудить.
  2. Смешать в миске масло с уксусом. Добавить соль и перец. Перемешать.
  3. Разрезать свеклу на 2 части, а потом разделить мякоть острым ножом на небольшие секции, не прорезая кожицу.
  4. Выложить на свеклу сливочный сыр, посыпать все тмином и полить приготовленной заправкой. Украсить блюдо зеленью.

Розовый хлеб со свеклой

Что может быть вкуснее домашнего хлеба? Только оригинальный его вариант, который не только отличается непревзойденным вкусом, но и отлично смотрится на столе. Удивите своих гостей, подав вместо обычного хлеба розовый хлеб со свеклой.


Ингредиенты:

  1. Свекла отварная 200 г
  2. Вода 500 мл
  3. Мука 270 г
  4. Дрожжи свежие 10 г
  5. Соль щепотка
  6. Сахар 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Отварную свеклу очистить, а затем крупно нарезать и выложить в блендер. Добавить воду и измельчить все до консистенции пюре.
  2. Смешать в миске муку с солью и сахаром. Добавить свекольное пюре и дрожжи. Вымесить гладкое однородное тесто.
  3. Накрыть миску с тестом чистым полотенцем и оставить на 1−1,5 часа, чтобы оно поднялось.
  4. Далее тесто отбить и сформировать желаемую форму хлеба. В данном случае это классический батон.
  5. Переложить батон на противень, застеленный пергаментом и с помощью кухонной кисти смазать тесто водой. Оставить еще на 30 минут.
  6. Выпекать хлеб в предварительно разогретой до 180С духовке 30 минут.

Печенье со свеклой и шоколадом

Мы уже подчеркивали тот факт, что свекла обладает приятным сладковатым вкусом, именно поэтому ее можно использовать для приготовления десертов. Если вы задумываетесь о том, чтобы сделать домашнюю выпечку не просто вкусной, а еще и полезной, присмотритесь к такому рецепту печенья со свеклой и шоколадом.


Ингредиенты:

  1. Свекла 140 г
  2. Шоколадные чипсы 40 г
  3. Мука 80 г
  4. Разрыхлитель 5 г
  5. Кленовый сироп 15 мл
  6. Масло кокосовое 5 г

Способ приготовления:

  1. Отварить свеклу в кипящей воде 30 минут, а затем промыть холодной водой и очистить.
  2. Нарезать свеклу произвольными кусочками и измельчить в блендере до консистенции пюре. Добавить кокосовое масло и кленовый сироп. Перемешать.
  3. В полученную массу добавить муку, предварительно смешав ее с разрыхлителем. Вымесить гладкое тесто.
  4. Далее добавить в тесто кусочки шоколада и выложить его ложкой на противень, застеленный пергаментом.
  5. Выпекать печенье в предварительно разогретой до 180С духовке 15 минут.
 
 
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