Ведущие радио Sputnik Беларусь Светлана Владимирова и Александр Кривошеев вспоминают историю благотворительной деятельности в Беларуси, начиная с открытия представительства "Джойнт" более 90 лет назад.

Благотворительная организация под названием "Американский еврейский объединенный распределительный комитет" была создана еще в ноябре 1914 года, и изначально целью ее была организация помощи евреям, пострадавшим от войны, но достаточно быстро деятельность организации стала интернациональной.

Сохранились документы, которые свидетельствуют о том, что с начала деятельности "Джойнт" в Советской Беларуси, помощь продовольствием и одеждой получали не только белорусские евреи. Классики белорусской литературы, представители творческой и научной интеллигенции республики пользовались поддержкой этой организации. Среди них Янка Купала, Якуб Колас, Тишка Гартный, Михась Чарот, первый ректор Белорусского государственного университета Владимир Пичета, известные театральные режиссеры и актеры Владислав Голубок, Евстигней Мирович, Флориан Жданович и другие.

На крупное пожертвование "Джойнт" в 1924 году была оборудована лаборатория первой клиники при БГУ, были приобретены ценные аппараты для учебной работы глазной клиники медицинского факультета БГУ, микроскоп и другие предметы для детской клиники медфака. Необходимое оборудование получили и другие клиники.

Фонд "Джойнт" функционировал на территории СССР до 1938 года. Потом деятельность организации на территории СССР была под запретом. Несколько десятков советских граждан, сотрудников "Джойнта" были репрессированы. И несмотря на это, во времена Великой Отечественной войны "Джойнт" оказывал помощь для СССР, организовывал сбор денежных средств, на которые было построено 1000 самолетов, 500 танков для Красной армии.

Только в апреле 1991 года в Минске возобновило работу представительство благотворительной организации, было получено официальное разрешение от Госкомитета по внешнеэкономическим связям на деятельность "Джойнта" в нашей стране.