МИНСК, 19 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Митрополита Минского и Заславского Павла с 65-летием, а также с 25-летием архиерейской хиротонии, сообщила в воскресенье пресс-служба главы государства.



© Sputnik / Елена Васильева Митрополит Павел: не увлекайтесь восточными культами

"Вы посвятили свою жизнь служению Церкви, защите высоких принципов христианской жизни. Ваш труд несет людям надежду, открывает красоту веры, поддерживает в делах милосердия", — отметил белорусский лидер в своем в поздравлении Митрополиту.

Лукашенко отметил, что православие сегодня это не только нравственная основа белорусского общества, но и институт, который способен оказать значительное влияние на развитие современного мира.

Глава государства добавил, что Беларусь высоко ценит деятельность предстоятеля Белорусской православной церкви по утверждению идеалов веры, доброты и патриотизма.

"В наше непростое время христианские ценности объединяют людей во имя справедливости и помощи ближним, помогают преодолевать многие вызовы современности", — подчеркнул президент.

Митрополит Павел (в мирской жизни — Георгий Васильевич Пономарев) родился 19 февраля 1952 года в Караганде в семье рабочих. Патриаршим Экзархом всея Беларуси Митрополит Павел был назначен в конце 2013 года.