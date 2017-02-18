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Лукашенко поздравил Митрополита Павла с 65-летием

19.02.2017 09:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Митрополита Минского и Заславского Павла с 65-летием, а также с 25-летием архиерейской хиротонии, сообщила в воскресенье пресс-служба главы государства.

Лукашенко поздравил Митрополита Павла с 65-летием
© Sputnik / Елена Васильева
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"Вы посвятили свою жизнь служению Церкви, защите высоких принципов христианской жизни. Ваш труд несет людям надежду, открывает красоту веры, поддерживает в делах милосердия", — отметил белорусский лидер в своем в поздравлении Митрополиту.

Лукашенко отметил, что православие сегодня это не только нравственная основа белорусского общества, но и институт, который способен оказать значительное влияние на развитие современного мира.

Глава государства добавил, что Беларусь высоко ценит деятельность предстоятеля Белорусской православной церкви по утверждению идеалов веры, доброты и патриотизма.

"В наше непростое время христианские ценности объединяют людей во имя справедливости и помощи ближним, помогают преодолевать многие вызовы современности", — подчеркнул президент.

Митрополит Павел (в мирской жизни — Георгий Васильевич Пономарев) родился 19 февраля 1952 года в Караганде в семье рабочих. Патриаршим Экзархом всея Беларуси Митрополит Павел был назначен в конце 2013 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства подчеркнул, что православие сегодня является нравственной основой белорусского общества, и республика ценит деятельность Митрополита по...

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