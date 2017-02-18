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В плей-офф КХЛ минское “Динамо” сыграет с ярославским “Локомотивом”

19.02.2017 10:31 — Разное | Ежедневник  
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В плей-офф КХЛ минское “Динамо” сыграет с ярославским “Локомотивом”

sputnik.by

Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина, где будет разыгран главный трофей Континентальной хоккейной лиги.

Соперником минского «Динамо», впервые за долгие годы попавшего в финальный розыгрыш самого престижного в Европе хоккейного турнира, стал ярославский «Локомотив».  

Матчи первого раунда плей-офф КХЛ (до 4 побед) в Западной конференции пройдут 21, 23, 25, 27 февраля и, если потребуется, 1, 3 и 5 марта. Матчи первого раунда Кубка Гагарина на Востоке запланированы на 22, 24, 26, 28 февраля и, если потребуется, 2, 4 и 6 марта.

1-ый раунд Кубка Гагарина

Западная конференция

ЦСКА (Москва) (1) — «Йокерит» (Хельсинки) (8)

СКА (Санкт-Петербург) (2) — «Витязь» (Подольск) (7)

«Динамо» (Москва) (3) — «Торпедо» (Нижний Новгород) (6)

«Локомотив» (Ярославль) (4) — «Динамо» (Минск) (5)

Восточная конференция

«Металлург (Магнитогорск) (1) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) (8)

«Авангард» (Омск) (2) — «Адмирал» (Владивосток) (7)

«Ак Барс» (Казань) (3) — «Салават Юлаев» (Уфа) (6)

«Трактор» (Челябинск) (4) — «Барыс» (Астана) (5)

 
Теги: Минск
 
 
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Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина, где будет разыгран главный трофей Континентальной хоккейной лиги.

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