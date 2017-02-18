МИНСК, 16 фев — Sputnik. Книжный магазин "Книжная нора" в одном из своих залов открыл библиотеку. Здесь и стеллаж с детскими книгами, и несколько полок со взрослой современной литературой.

"Взрослые покупают все меньше книг: чаще читают их в электронном варианте, скачивают в сети. Зато сейчас наблюдаем бум детских книг: многие издательства все ресурсы направляют на их издание, тем более что одну и ту же книгу можно переиздать несколько раз, привлекая разных иллюстраторов", — рассказала директор магазина Екатерина Кириллова.

Создатели магазина надеялись, что качественная современная литература будет востребована покупателями, но столкнулись с тем, что читатель часто не хочет рисковать. Клиентом магазина становились или те, кто в литературе разбирался хорошо, или те, кто выбирал бестселлер, опробованный уже тысячами читателей. Так что в магазине решили, что взрослым лучше предоставить возможность брать книги на время — ведь по аннотации не всегда можно понять, твоя это литература или нет, а в библиотеку книгу всегда можно вернуть.



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Кстати, в библиотеке принимают и книги от посетителей. Сдав сюда одну книгу не старше 2010 года издания, можно получить абонемент на месяц бесплатно. В "Книжной норе" предполагают, что у многих скопилось достаточное количество качественной литературы, которую перечитывать не хочется и можно безболезненно дать почитать другим. К тому же, некоторых книг в издательствах уже не найти, так что это чуть ли не единственный шанс для библиотеки заполучить редкую книгу.

"Нам неинтересно размещать на своих полках посредственную литературу. У нас много современных книг, и это главное преимущество нашей библиотеки перед классической районной, которая часто не может себе позволить закупать новинки. К нам часто приходят покупатели, которые жалуются, что некоторые книги в библиотеке найти или невозможно, или приходится буквально "вылавливать". Ведь в библиотеках нет ограничений по времени пользования книгой — читатель может держать экземпляр месяцами, в то время как он может быть единственным в фонде", — пояснила директор магазина и библиотеки.

"Книжная нора", будучи частной библиотекой, клиентоориентирована: если сотрудники видят, что книга пользуется спросом, попытаются предоставить ее в нескольких экземплярах.



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Не себе, а детям

"Мы понимаем, что спрос на детскую литературу выше. Даже те, кто активно покупали себе книги, совсем перестает это делать, став родителями. Причем, если себе человек берет одну-две книги, то ребенку — много. С детьми хочется и классическую историю почитать, и современную, и энциклопедию на разные темы купить. К тому же, книги — лучший формат развития для ребенка. Ничто не развивает лучше, чем чтение", — уверена собеседница Sputnik.

Приобрести книгу, кстати, чаще дешевле, чем игрушку.

"Открывая магазин, мы хотели быть магазином взрослой интеллектуальной литературы. Но не вышло, и прежде, чем закрываться, решили попробовать привезти немного детских книг, тут и поняли — вот где спрос! Когда открывала магазин, моему ребенку был год, детских книг еще не читали, но открыв этот мир, была удивлена, как много здесь всего", — рассказала директор магазина.

Существуют огромные сообщества блогеров, влогеров, которые рассказывают про детские книги. Чтение лучше всего развивает мозг ребенка, и это отдельная статья в бюджете семьи. А о том, какие детские книги можно посоветовать родителям, Sputnik узнал у самой Екатерины Кирилловой, директора магазина-библиотеки.