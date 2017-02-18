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Бизнес на метле: как зарабатывают на Полесье

19.02.2017 11:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Как считают местные жители, географическая изоляция отчасти помогает сохранить деревню живой в традиционном укладе и стимулирует у местных желание зарабатывать. Так тут повелось с давних времен, если хочешь жить среди болот — умей хорошо работать.

К примеру, каждая вторая семья занимается изготовлением метелок для подметания улиц из березы, которой на болотах не счесть. Когда этот бизнес зародился, уже никто и не помнит, говорят что в послевоенные годы. Работают и зарабатывают, как могут. Во многих семьях по двое детей, все стараются сделать хороший ремонт в доме, поставить душевую кабину.

Так уже повелось, что взрослые заготавливают метлы, а младшие школьники, когда "веники" подсыхают, берут с них березовые почки. Так за сезон один школьник может заработать до 30 рублей только на "пупышках". "Это не много, но все же деньги", — считают здешние жители.

Среди покупателей и соседние страны (Москва), и крупные столичные заводы. Вязанками не только метут пол, но и перекладывают, например, листы металла. Со слов местных жителей, березовые метлы обходятся в разы дешевле пластмассовых из Китая и куда экологичней.

Ценники таковы: один веник — 13-15 копеек, а вязанка (10 штук) 1 рубль 50 копеек. Во дворе Валерия заготовлены метлы на сумму в 60 рублей.

 
 
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Деревня Богдановка Лунинецкого района Брестской области расположена в 30 км от районного центра и находится среди леса и болот. Еще в 70-е годы прошлого века здесь...

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