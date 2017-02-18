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Итоги работы предприятий министерства в 2016 году были подведены на итоговом заседании коллегии Министерства промышленности Беларуси.

По словам министра Виталия Вовка, по итогам работы ведомства в 2016 году обеспечена положительная динамика по выполнению основных показателей, говорится на официальном сайте Минпрома.

В частности, на экспорт поставлено товаров на сумму 3 369,1 млн долларов, что составляет 103,2% по отношению к 2015 году.

Всего было произведено промышленных товаров на 8,7 млрд рублей, темп роста составил 123,5%, а с учетом индекса физического объема 104,2%, подчеркнул в докладе министр промышленности.

В заседании приняли участие премьер-министр Владимира Семашко, глава Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко, руководители смежных министерств и ведомств, генеральные директора организаций Минпрома.