|
Предприятия Минпрома в прошлом году увеличили экспорт на 3,2 процента
19.02.2017 11:54 — Разное | Ежедневник
mgpr.omskportal.ru
Итоги работы предприятий министерства в 2016 году были подведены на итоговом заседании коллегии Министерства промышленности Беларуси.
По словам министра Виталия Вовка, по итогам работы ведомства в 2016 году обеспечена положительная динамика по выполнению основных показателей, говорится на официальном сайте Минпрома.
В частности, на экспорт поставлено товаров на сумму 3 369,1 млн долларов, что составляет 103,2% по отношению к 2015 году.
Всего было произведено промышленных товаров на 8,7 млрд рублей, темп роста составил 123,5%, а с учетом индекса физического объема 104,2%, подчеркнул в докладе министр промышленности.
В заседании приняли участие премьер-министр Владимира Семашко, глава Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко, руководители смежных министерств и ведомств, генеральные директора организаций Минпрома.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итоги работы предприятий министерства в 2016 году были подведены на итоговом заседании коллегии Министерства промышленности Беларуси.
|
Архив (Разное)
Комментарии