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Предприятия Минпрома в прошлом году увеличили экспорт на 3,2 процента

19.02.2017 11:54 — Разное | Ежедневник  
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Предприятия Минпрома в прошлом году увеличили экспорт на 3,2 процента

mgpr.omskportal.ru

Итоги работы предприятий министерства в 2016 году были подведены на итоговом заседании коллегии Министерства промышленности Беларуси.

По словам министра Виталия Вовка, по итогам работы ведомства в 2016 году обеспечена положительная динамика по выполнению основных показателей, говорится на официальном сайте Минпрома.  

В частности, на экспорт поставлено товаров на сумму 3 369,1 млн долларов, что составляет  103,2% по отношению к 2015 году.

Всего было произведено промышленных товаров на 8,7 млрд рублей, темп роста составил 123,5%, а с учетом индекса физического объема 104,2%,  подчеркнул в докладе министр промышленности.

В заседании приняли участие премьер-министр Владимира Семашко, глава Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко, руководители смежных министерств и ведомств, генеральные директора организаций Минпрома.

 
 
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Итоги работы предприятий министерства в 2016 году были подведены на итоговом заседании коллегии Министерства промышленности Беларуси.

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