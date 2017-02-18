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В регионах Беларуси прошли акции против налога на тунеядство
19.02.2017 12:32 — Разное | Ежедневник
В воскресенье, 19 февраля, в областных центрах страны начались акции против налога на тунеядство. Проведение акций не было санкционировано городскими властями.
В Гомеле в шествии участвовали, по оценкам
В Могилеве и Витебске в центре города собралось по 50-70 человек.
Напомним, вечером 17 февраля в центре Минска в несанкционированном «Марше рассерженных белорусов» приняли участие более двух тысяч человек, которые требовали от властей отменить декрет о тунеядстве, а также другие меры, которые бьют по кошелькам людей. Акция завершилась без серьезных инцидентов.
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В воскресенье, 19 февраля, в областных центрах страны начались акции против налога на тунеядство. Проведение акций не было санкционировано городскими властями.
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