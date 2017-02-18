﻿ Домрачева и Скардино примут участие в масс-старте на ЧМ по биатлону. Онлайн TUT!. 21.by
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Домрачева и Скардино примут участие в масс-старте на ЧМ по биатлону. Онлайн TUT!

19.02.2017 12:46 — Разное | Tut.by  
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Чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцине завершится сегодня двумя гонками с массовым стартом.


Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

На старт выйдут 30 лучших биатлонисток: 15 отобраны по итогам общего зачета Кубка мира и еще 15 - по результатам чемпионата.

Беларусь будет представлена только в женской гонке. В ней на примут участие Дарья Домрачева и Надежда Скардино.

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию гонки, которая начнется в 13.30.

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Чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцине завершится сегодня двумя гонками с массовым стартом.

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