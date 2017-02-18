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Домрачева и Скардино примут участие в масс-старте на ЧМ по биатлону. Онлайн TUT!
Чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцине завершится сегодня двумя гонками с массовым стартом.
На старт выйдут 30 лучших биатлонисток: 15 отобраны по итогам общего зачета Кубка мира и еще 15 - по результатам чемпионата.
Беларусь будет представлена только в женской гонке. В ней на примут участие Дарья Домрачева и Надежда Скардино.
SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию гонки, которая начнется в 13.30.
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Чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцине завершится сегодня двумя гонками с массовым стартом.
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