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Греф: Экономика России вышла из жесткого кризиса
19.02.2017 13:01 — Разное | Ежедневник
ria.ru
Глава Сбербанка заявил об этом в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
«Я думаю, что экономика вышла из рецессии. Но говоря экономическим языком, мы попали в стагнацию. Экономический рост в этом году мы ожидаем. Сколько? Пока сложно прогнозировать, от 1 до 2%. На мой взгляд, да, из жесткого кризиса, который мы видели в 2015 году — в начале 2016 года, очевидно», передает слова экономиста и банкира
Глава Сбербанка Герман Греф также заявил, что в краткосрочной перспективе не ожидает повторения экономического кризиса в России.
«Если говорить о краткосрочной перспективе, то мы не ожидаем никаких повторений кризисов», — сказал он.
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Глава Сбербанка заявил об этом в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
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