Два человека погибли в ДТП, которое произошло 17 февраля, в 23.00, на трассе Москва — Минск в Вяземском районе. Об этом сообщили в УГИБДД по Смоленской области.

Фото: ГУ МЧС по Смоленской области

— 22-летняя водитель Opel Astra ехала по трассе в направлении Москвы. На 221-м километре трассы она не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с фурой Mercedes-Benz, которой управлял 27-летний белорус, — сказали в полиции.

В результате ДТП водитель и 62-летний пассажир Opel, жители Смоленска, от полученных травм умерли на месте происшествия.