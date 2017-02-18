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В Смоленской области Opel врезался в белорусскую фуру: погибли два человека
Два человека погибли в ДТП, которое произошло 17 февраля, в 23.00, на трассе Москва — Минск в Вяземском районе. Об этом
— 22-летняя водитель Opel Astra ехала по трассе в направлении Москвы. На 221-м километре трассы она не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с фурой Mercedes-Benz, которой управлял 27-летний белорус, — сказали в полиции.
В результате ДТП водитель и 62-летний пассажир Opel, жители Смоленска, от полученных травм умерли на месте происшествия.
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Авария произошла 17 февраля, в 23.00, на трассе Москва - Минск в Вяземском районе.
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