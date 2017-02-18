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В Гомеле Alfa Romeo вылетел с дороги и проломил забор городского парка

19.02.2017 13:23 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла в ночь на 19 февраля на пересечении улицы Гагарина и Комиссарова в Гомеле. Об этом сообщили в МЧС.


По предварительной информации, водитель Alfa Romeo не справился с управлением, автомобиль вылетел за пределы дороги и врезался в забор парка имени Луначарского.


В результате ДТП водитель автомобиля оказался заблокирован в салоне автомобиля. При помощи специнструмента его деблокировали спасатели. С травмами различной степени тяжести мужчину госпитализировали.

 
Теги: Гомель
 
 
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Авария произошла в ночь на 19 февраля на пересечении улицы Гагарина и Комиссарова.

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