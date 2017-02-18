Авария произошла в ночь на 19 февраля на пересечении улицы Гагарина и Комиссарова в Гомеле. Об этом сообщили в МЧС.





По предварительной информации, водитель Alfa Romeo не справился с управлением, автомобиль вылетел за пределы дороги и врезался в забор парка имени Луначарского.





В результате ДТП водитель автомобиля оказался заблокирован в салоне автомобиля. При помощи специнструмента его деблокировали спасатели. С травмами различной степени тяжести мужчину госпитализировали.