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В Гомеле Alfa Romeo вылетел с дороги и проломил забор городского парка
Авария произошла в ночь на 19 февраля на пересечении улицы Гагарина и Комиссарова в Гомеле. Об этом
По предварительной информации, водитель Alfa Romeo не справился с управлением, автомобиль вылетел за пределы дороги и врезался в забор парка имени Луначарского.
В результате ДТП водитель автомобиля оказался заблокирован в салоне автомобиля. При помощи специнструмента его деблокировали спасатели. С травмами различной степени тяжести мужчину госпитализировали.
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Авария произошла в ночь на 19 февраля на пересечении улицы Гагарина и Комиссарова.
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