Российский комментатор Дмитрий Губерниев, во время смешанной эстафеты чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене в прямом эфире «Матч ТВ» несколько раз назвавший Мартена Фуркада свиньей , написал в своем инстаграме , что помирился с французом.



Фото: instagram.com/guberniev_dmitry

— Мы помирились с Фуркадом! Поговорили! Выслушали друг друга! Поняли друг друга! Я сказал, что сожалею о своих словах! Мартен отметил, что претензий к чистой российской команде не имеет! Действовали тогда все на эмоциях! Я рад! Мартен тоже рад! Да здравствует мир! — написал Дмитрий Губерниев.

Мартен Фуркад на слова Губерниева о примирении отреагировал на своей странице в соцсети « ВКонтакте ».

— Каждый может совершить ошибки, но не все настолько скромны, чтобы просить прощения! Спасибо, — написал Фуркад.

Губерниев в прямом эфире «Матч ТВ» назвал свиньей Мартена Фуркада, когда француз демонстративно покинул пьедестал в момент награждения российской команды в ответ на то, что Александр Логинов и Антон Шипулин не подали ему руки. Впрочем, президент IBU Андерс Бессеберг вернул француза на церемонию.

— Мартен, Мартен, ты — свинья! Теперь это можно сказать на всю страну и на весь мир. И напишите об этом Фуркаду, что русский комментатор сказал: «Фуркад, ты — свинья!» А по-другому быть не может, — отреагировал тогда Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Антон Шипулин в интервью «Матч ТВ» заявил , что потерял уважение к Фуркаду как к человеку, предъявив к нему претензии еще и по поводу тактики француза на финише гонки, когда тот перекрыл россиянину коридор в контактной борьбе за серебро смешанной эстафеты.

Впрочем, через пару дней Мартен Фуркад и Антон Шипулин помирились и пожали друг другу руки .