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Губерниев и Фуркад помирились
Российский комментатор Дмитрий Губерниев, во время смешанной эстафеты чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене в прямом эфире «Матч ТВ» несколько раз
— Мы помирились с Фуркадом! Поговорили! Выслушали друг друга! Поняли друг друга! Я сказал, что сожалею о своих словах! Мартен отметил, что претензий к чистой российской команде не имеет! Действовали тогда все на эмоциях! Я рад! Мартен тоже рад! Да здравствует мир! — написал Дмитрий Губерниев.
Мартен Фуркад на слова Губерниева о примирении отреагировал на своей странице в соцсети «
— Каждый может совершить ошибки, но не все настолько скромны, чтобы просить прощения! Спасибо, — написал Фуркад.
Губерниев в прямом эфире «Матч ТВ»
— Мартен, Мартен, ты — свинья! Теперь это можно сказать на всю страну и на весь мир. И напишите об этом Фуркаду, что русский комментатор сказал: «Фуркад, ты — свинья!» А по-другому быть не может, —
Антон Шипулин в интервью «Матч ТВ»
Впрочем, через пару дней Мартен Фуркад и Антон Шипулин помирились и
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев, во время смешанной эстафеты чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене в прямом эфире несколько раз назвавший Мартена...
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