В проекте « Легионеры » — черногорский баскетболист Неманья Милошевич. 29-летний балканец полгода играет в минских «Цмоках» и до сих пор удивляется, почему страна, имеющая собственный язык, разговаривает на чужом. Спортсмен с дипломом инженера рассказал SPORT.TUT.BY о белорусах, которые редко улыбаются, пьют много пива и готовят самые вкусные картофельные блины.



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— В Черногории живет 650 тысяч человек. Представляете, это в три раза меньше, чем в одном Минске. Я привык жить в городах с населением до 100 тысяч человек. Там можно грамотно использовать время и не транжирить его попусту. В таких городах, как Минск, есть свои плюсы — полно возможностей и заманчивых предложений. Жизнь в мегаполисе — интересный опыт. Минск, как мне кажется, отлично структурированный город. Сразу бросились в глаза широкие проспекты и чистые улицы. По-моему, город похож на любую крупную столицу. Думаю, туристы могут провести здесь несколько дней и не соскучиться. Понятно, что это другой вид туризма, нежели в Черногории.

Черногория — удивительная страна, которая окутана горами, ведущими к морю. Я родился в городке Бар, который находится на побережье Адриатического моря. Каждый год я выкраиваю два-три свободных месяца и с огромным удовольствием провожу это время на родине. Знаете, я немало путешествовал, играл в Румынии, Болгарии, Италии, учился в США, но нигде не встречал такого разнообразия природы на столь маленькой территории, как в Черногории. Конечно, за рубежом немногие знают о наших странах — Беларусь и Черногория небольшие государства. Объяснять, где находится страна, слишком скучно. Я обычно показываю иностранцам фотографии Черногории, которые заменяют тысячу слов. В течение двух часов вы можете побывать на берегу моря и подняться на горную вершину, где лежит снег. Разве не круто?

Неманья рассказывает, что ежегодно в Черногорию приезжает много русскоговорящих туристов.

— Летом в курортном центре Будва можно увидеть сотни машин с российскими и белорусскими номерами. Я считаю, что огромная популярность Черногории среди ваших соотечественников — позитивная новость. Последние 10 лет в ресторанах наших городов регулярно предлагают русскоязычное меню. Я слышал мнение, что выходцы из Восточной Европы очень буйные и не самые воспитанные туристы, оставляющие после себя разруху. Но настороженно отношусь к подобным стереотипам о русских и считаю, что у каждой нации есть как интеллигентные, так и некультурные представители. Уверен: за границей можно встретить черногорца, который буянит в баре, но это не значит, что все мы такие.

Баскетболист поясняет: Черногория живет по законам туристической страны.

— Этим мы, безусловно, отличаемся от белорусов. С мая по сентябрь курорты Адриатики переполнены туристами, а после наступает время затишья. Представители туристического бизнеса, владельцы ресторанов и отелей за летний сезон зарабатывают деньги на осенне-зимний период. В холодные месяцы они могут позволить себе сменить деятельность и заняться хобби. Некоторые, например, рыбачат или выпекают булочки в ожидании следующего потока путешественников. Так живут многие мои соотечественники, но после окончания карьеры я вряд ли займусь туризмом — мне уготовлен другой путь. Я окончил университет в США по специальности строительная инженерия. Мой отец — архитектор и владелец компании. Когда я приезжаю в отпуск на родину, папа привлекает меня к работе, вводит в курс дел. Не сомневаюсь: следующая глава моей жизни будет связана со строительной сферой.

Dress code Публикация от Nemanja Milosevic (@lud_brz_explozivan) Фев 16 2017 в 1:00 PST

У Минска тоже есть большой туристический потенциал. Я бы посоветовал ехать в Минск за огнями и атмосферой большого города. Хоть я живу в Беларуси с августа, никто из моих близких и друзей пока не приезжал в гости. Признаюсь, мои родные ждут потепления. Думаю, начиная с марта, у меня будет непрерывный поток гостей, ведь черногорцам не нужна виза в Беларусь.

«Когда в Минске меня будят солнечные лучи, я готов отмечать это как праздник»

Неманья уверен: на его родине все знают, где находится Беларусь. Ему не приходится подолгу объяснять, что мы за нация, потому что черногорцы имеют представление о белорусах.

— Все изучают географию в школе. Черногорцы в курсе, что Беларусь раньше входила в состав СССР. Мои соотечественники хорошо представляют, в какой стране я живу. Уклад жизни черногорцев очень похож с восточноевропейским. У нас много общего в менталитете с сербами, русскими и белорусами, даже большинство праздников совпадает. Например, на этой неделе в Беларуси отмечали День святого Валентина. В Черногории тоже есть такой праздник — он называется немного по-другому, но празднуется как день любви. К сожалению, в этом году я находился далеко от своей любимой девушки и не смог принести ей охапку цветов. Но было радостно наблюдать на улицах Минска за счастливыми девушками с букетами и шоколадными подарками в руках.

Публикация от Nemanja Milosevic (@lud_brz_explozivan) Май 21 2016 в 11:10 PDT

У наших стран намного больше общего, чем различий. Когда я приехал в Беларусь, то не столкнулся с культурным шоком. Американцам сложнее — прилетая сюда, они обнаруживают другой мир. А для меня Беларусь — понятная и близкая страна. Вы даже внешне похожи с балканцами. Я не могу с ходу определить: белоруска передо мной или сербка. Белорусы не выделяются ничем особенным, как, например, итальянцы. Когда я играл в Италии, то сразу заметил: там много коротышек, темноглазых и темноволосых людей. По телевидению всегда показывают рослых и красивых итальянцев, а в реальности они совсем не такие.

Как любой южанин, Неманья отметил специфику белорусской погоды. Хотя детство черногорского баскетболиста проходило не только на берегу Адриатики, но и вблизи горных вершин, усыпанных снегом.

— Мои родители родом из северного черногорского городка. Так что я, как и белорусские дети, проводил детство, валяясь в снегу и играя в типичные зимние игры. Белорусская погода не слишком позитивно сказывается на настроении местных жителей, и это ее главный минус. В Беларуси солнце может не показываться на горизонте пять-семь дней подряд. С чего людям улыбаться, если неделями нет солнца? Когда меня будят солнечные лучи, я готов отмечать это как праздник, ха-ха. Недавно разговаривал по телефону с родными, сказал, что у нас минус 20 градусов мороза. Они были в панике, но я ответил: «Здесь совсем нет ветра, как у моря, так что никаких обветренных щек».

«Никогда раньше не видел такого выбора водки, как в минских магазинах»

Баскетболиста по-настоящему поразила не белорусская зима, а языковая ситуация в нашей стране.

— Я был очень удивлен, когда узнал, что белорусы не общаются на родном языке. Обычно вы разговариваете на русском, но почему? Ведь у вас есть свой язык, и большинство местных владеет белорусским. Я спрашивал у партнеров по команде, но внятного ответа не услышал. Ребята объясняли: «Так сложилось исторически, много лет мы были одной страной». Сербский и черногорский языки похожи по звучанию, их даже можно принять за диалекты одного языка, чего не скажешь о русском и белорусском. Мы с сербами с легкостью понимаем друг друга. Например, на черногорском молоко читается как «млеко», а на сербском — «млэко». Но все же каждая страна разговаривает на своем языке, хоть и понимает другой. Мы с сербами очень похожи ментально и не стремимся делать акцент на различиях, шутить на тему национального превосходства. Скорее, у нас заведено шутить над самими собой. В Черногории есть много шуток на тему лени как национальной черты нашего характера. А в Сербии много приколов о разнице между югом и севером страны: считается, что на юге живут экономные люди, которые ищут товары подешевле, а северяне якобы одевают жен в меха и шелка и не ведут счет деньгам. У нас с сербами разнятся рецепты некоторых блюд: бывает, что мы отправляемся в Сербию в поисках популярного шашлыка, а они приезжают в Черногорию за вкуснейшей ветчиной — прошутто, сыром в оливковом масле и морепродуктами.



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Милошевич оценил белорусскую кухню. По его словам, борщ — главное гастрономическое открытие за полгода в Минске.

— Я никогда не пробовал ничего подобного. А еще ел драники — ваши знаменитые картофельные блины. В Штатах я отведал оладьи из жареного картофеля — хашбраун. Они похожи на драники, которые стали моим регулярным заказом в белорусских ресторанах. Но в основном я сам готовлю еду и могу сказать, что в столичных магазинах есть необходимые продукты. Все так же, как и в Черногории. Разве что у нас не продается столько сушеной рыбы, а здесь она есть в каждом супермаркете. Наверное, рыба хорошо заходит под пиво — в Беларуси его любят. В Черногории ценят хорошее красное вино, многие люди готовят домашнее вино, но мы не пьем так много, как итальянцы. Они ведь за обедом выпивают бокальчик, а потом садятся за руль. Мы такого себе не позволяем. В Беларуси никакой алкоголь не может сравниться по популярности с водкой. Никогда раньше не видел такого выбора водки, как в минских магазинах.

Черногорец обратил внимание на отличие белорусских дорог от серпантинов в его родной стране.

— Думаю, ни в одной стране мира вы не найдете таких дорог, как в Черногории. Они очень узкие, высокогорные, часто небезопасные, построенные вблизи обрывов. Наши серпантины могут показаться настоящим испытанием для неопытных водителей. Хотя местные жители гоняют на бешеных скоростях даже по извилистым дорогам. Для искушенных автолюбителей поездка по дорогам Черногории — отдельное захватывающее путешествие. В Беларуси отличные ровные и широкие автомагистрали. Я не так много ездил по вашей стране, но во время выездных игр обратил внимание на качество дорог и организацию транспорта.

«Некоторые минские болельщики напоминают мне зрителей в кинотеатре»

Игрок «Цмоков» — большой фанат футбола. Неманья не понаслышке знает, что значит болеть страстно и искренне.

— Я много лет болею за итальянский «Ювентус» и сербский «Партизан». Так совпало, что эти два черно-белых клуба — моя страсть. Я считаю, что болеть на трибунах, давать выход эмоциям — это большое удовольствие. Но не вижу такой отдачи в Беларуси. Мы играем на Falcon Arena, которая рассчитана всего на 2500 мест. И даже эти небольшие трибуны не заполняются в двухмиллионном Минске.



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Меня это огорчает, ведь «Цмоки» — единственная баскетбольная команда страны, выступающая в сильных лигах. Когда я оборачиваюсь на трибуны, вижу спокойные лица, не выражающие эмоций. Некоторые минские болельщики напоминают мне зрителей в кинотеатре, а не крэйзи-фанов, как во всем мире. Спортивные события дарят эмоциональную разрядку, и не так важно, что именно происходит на площадке. В Черногории люди ходят на спорт вне зависимости от того, как выступает команда и в какой лиге она играет. Болельщики идут за эмоциями, и это прекрасно.