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Неудачная стрельба не позволила Домрачевой претендовать на медаль в масстарте

19.02.2017 13:58 — Разное | Ежедневник  
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Неудачная стрельба не позволила Домрачевой претендовать на медаль в масстарте

Неудачная стрельба не позволила белоруске Дарье Домрачевой завоевать еще одну медаль в завершавшем 19 февраля ЧМ по биатлону в австрийском Хихфильцене женском масстарте.

Домрачева, уже имевшая по итогам ЧМ серебряную медаль (первую после родов), вышла на старт последней гонки в числе 30 лучших по итогам предыдущих забегов.

В начале старта, казалось, все складывается неплохо. После первого огневого рубежа Домрачева ушла на лыжню 5-ой, Скардино – 17-й.

На втором огневом рубеже  лидер белорусской сборной допустила сразу три промаха и стала 23-й. Скардино после этого рубежа осталась 17-й.

После третьей стрельбы Дарья получила еще один штрафной круг и ушла на лыжню 24-й. Надежда стреляла без промахов, уйдя 15-й.

В последней стрельбе Домрачева была точна, а Скардино не попала в одну мишень. В итоге у Скардино – 16-е место,  у Домрачевой – только 19-е.  

Что касается победителей забега, то «золото» в масстарте досталось немке Дальмайер, «серебро» - американке Данкли, а «бронза» - финке Мякяряйнен.

Для Дальмайер – это пятая золотая медаль на ЧМ. Также у нее была одна серебряная медаль.    

 Мужчины белорусской сборной не смогли пробиться в масстарт.  

 
 
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Неудачная стрельба не позволила белоруске Дарье Домрачевой завоевать еще одну медаль в завершавшем 19 февраля ЧМ по биатлону в австрийском Хихфильцене женском...

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