Как стало известно « Чемпионату » из источника, близкого к ситуации, белорусский главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка после матча с «Автомобилистом» подал в отставку. При этом принята ли отставка руководством клуба — не сообщается.

Новосибирцы одержали победу в Екатеринбурге — 2:1 (по буллитам), но не попали в плей-офф, уступив путевку в Кубок Гагарина китайскому «Куньлуню» лишь по дополнительным показателям.

Андрей Скабелка работал с «Сибирью» на протяжении трех сезонов, из которых два новосибирский клуб выходил в плей-офф, причем в первый год работы белорусского наставника дошел до финала Восточной конференции, завоевав бронзовые медали чемпионата КХЛ.

У «Сибири» перманентно возникают финансовые проблемы, каждый год из команды уходят ее лучшие хоккеисты.

Контракт главного тренера сибиряков действовал до конца сезона-2017/18.

Ранее сообщалось о том, что в новом сезоне Андрей Скабелка может возглавить уфимский «Салават Юлаев».