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Белорусский тренер "Сибири" подал в отставку
Как стало известно «
Новосибирцы одержали победу в Екатеринбурге — 2:1 (по буллитам), но не попали в плей-офф, уступив путевку в Кубок Гагарина китайскому «Куньлуню» лишь по дополнительным показателям.
Андрей Скабелка работал с «Сибирью» на протяжении трех сезонов, из которых два новосибирский клуб выходил в плей-офф, причем в первый год работы белорусского наставника дошел до финала Восточной конференции, завоевав бронзовые медали чемпионата КХЛ.
У «Сибири» перманентно возникают финансовые проблемы, каждый год из команды уходят ее лучшие хоккеисты.
Контракт главного тренера сибиряков действовал до конца сезона-2017/18.
Ранее сообщалось о том, что в новом сезоне Андрей Скабелка может возглавить уфимский «Салават Юлаев».
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Как стало известно "Чемпионату" из источника, близкого к ситуации, белорусский главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка после матча с "Автомобилистом" подал в...
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