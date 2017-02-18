﻿ Белорусский тренер "Сибири" подал в отставку. 21.by
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Белорусский тренер "Сибири" подал в отставку

19.02.2017 15:01 — Разное | Tut.by  
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Как стало известно «Чемпионату» из источника, близкого к ситуации, белорусский главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка после матча с «Автомобилистом» подал в отставку. При этом принята ли отставка руководством клуба — не сообщается.

Новосибирцы одержали победу в Екатеринбурге — 2:1 (по буллитам), но не попали в плей-офф, уступив путевку в Кубок Гагарина китайскому «Куньлуню» лишь по дополнительным показателям.

Андрей Скабелка работал с «Сибирью» на протяжении трех сезонов, из которых два новосибирский клуб выходил в плей-офф, причем в первый год работы белорусского наставника дошел до финала Восточной конференции, завоевав бронзовые медали чемпионата КХЛ.

У «Сибири» перманентно возникают финансовые проблемы, каждый год из команды уходят ее лучшие хоккеисты.

Контракт главного тренера сибиряков действовал до конца сезона-2017/18.

Ранее сообщалось о том, что в новом сезоне Андрей Скабелка может возглавить уфимский «Салават Юлаев».

 
 
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Как стало известно "Чемпионату" из источника, близкого к ситуации, белорусский главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка после матча с "Автомобилистом" подал в...

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