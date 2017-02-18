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Минское «Динамо» стало самым посещаемым клубом КХЛ
19.02.2017 15:45 — Разное | Ежедневник
cosmozz.info
На первое место в списке самых посещаемых клубов КХЛ вернулось минское "Динамо" (13 230 зрителей), обогнавшее лидера прошлого регулярного чемпионата — петербургский СКА (11 735).
Третье и четвертое места заняли — "Йокерит" (9610) и "Слован" (9104), а пятерку замкнул "Авангард" (8508), сообщает
Средняя посещаемость матчей регулярного чемпионата КХЛ-2016/17 по официальным протоколам лиги составила 6124 человека. Показатель посещаемости снижается второй год подряд. Снижение по сравнению с сезоном-2014/15 (6422 человека) составило 4,6 %. В прошлом сезоне в среднем на каждом матче присутствовал 6301 зритель.
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На первое место в списке самых посещаемых клубов КХЛ вернулось минское "Динамо" (13 230 зрителей), обогнавшее лидера прошлого регулярного чемпионата — петербургский...
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