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Минское «Динамо» стало самым посещаемым клубом КХЛ

19.02.2017 15:45 — Разное | Ежедневник  
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Минское «Динамо» стало самым посещаемым клубом КХЛ

cosmozz.info

На первое место в списке самых посещаемых клубов КХЛ вернулось минское "Динамо" (13 230 зрителей), обогнавшее лидера прошлого регулярного чемпионата — петербургский СКА (11 735).

Третье и четвертое места заняли — "Йокерит" (9610) и "Слован" (9104), а пятерку замкнул "Авангард" (8508), сообщает Pressball.

Средняя посещаемость матчей регулярного чемпионата КХЛ-2016/17 по официальным протоколам лиги составила 6124 человека. Показатель посещаемости снижается второй год подряд. Снижение по сравнению с сезоном-2014/15 (6422 человека) составило 4,6 %. В прошлом сезоне в среднем на каждом матче присутствовал 6301 зритель. 

На снижение среднего показателя повлияло вступление в КХЛ китайского "Куньлуня" (2952 зрителя в среднем на аренах в Шанхае и Пекине). Кроме того, значительное снижение посещаемости зафиксировано у "Медвешчака" (4554, на 698 человек меньше, чем в прошлом году), рижского "Динамо" (4457, -1323) и "Йокерита" (9610, -858). 

 

 
 
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На первое место в списке самых посещаемых клубов КХЛ вернулось минское "Динамо" (13 230 зрителей), обогнавшее лидера прошлого регулярного чемпионата — петербургский...

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