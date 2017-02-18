МИНСК, 19 фев — Sputnik. Оранжевый, предпоследний, уровень опасности сохранится в Беларуси 20 февраля, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© RUPTLY. Ringo Chiu Наводнение после шторма привело к гибели четырех человек в Калифорнии

Порывистый ветер на территории страны продержится ближайшие двое суток. Скорость ветра в разных районах будет составлять от пяти до 15 м/с в дневное время и до 18 м/с ночью. Сильнее всего непогода будет ощущаться в северной части Беларуси.

В понедельник днем на большей части страны пройдут кратковременные дожди или мокрый снег. Температура воздуха ночью составит от минус трех до плюс трех градусов. В дневное время температура поднимется до пяти градусов тепла.

Ранее синоптики прогнозировали, что сильных морозов в Беларуси до конца календарной зимы не предвидится.