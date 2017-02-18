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Сильный ветер и пять градусов тепла ожидается в Беларуси в понедельник
19.02.2017 16:07 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 фев — Sputnik. Оранжевый, предпоследний, уровень опасности сохранится в Беларуси 20 февраля, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
© RUPTLY. Ringo Chiu
Порывистый ветер на территории страны продержится ближайшие двое суток. Скорость ветра в разных районах будет составлять от пяти до 15 м/с в дневное время и до 18 м/с ночью. Сильнее всего непогода будет ощущаться в северной части Беларуси.
В понедельник днем на большей части страны пройдут кратковременные дожди или мокрый снег. Температура воздуха ночью составит от минус трех до плюс трех градусов. В дневное время температура поднимется до пяти градусов тепла.
Ранее синоптики прогнозировали, что сильных морозов в Беларуси до конца календарной зимы не предвидится.
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Порывы ветра будут достигать скорости 18 м/с, также прогнозируются дожди и мокрый снег.
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