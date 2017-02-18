Вместо гимна России организаторы по ошибке включили композицию Михаила Глинки "Патриотическая песня". Биатлонисты же начали петь настоящий гимн страны, и тогда организаторы исправили оплошность.

Мужская сборная России в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина завоевала золотые медали в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Эта победа в эстафете на чемпионатах мира стала для россиян первой с 2008 года. Второе место досталось команде Франции. Третье — у сборной Австрии.