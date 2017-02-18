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Гимн России перепутали во время награждения на ЧМ по биатлону

19.02.2017 15:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Вместо гимна России организаторы по ошибке включили композицию Михаила Глинки "Патриотическая песня". Биатлонисты же начали петь настоящий гимн страны, и тогда организаторы исправили оплошность.

Мужская сборная России в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина завоевала золотые медали в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Эта победа в эстафете на чемпионатах мира стала для россиян первой с 2008 года. Второе место досталось команде Франции. Третье — у сборной Австрии.

 
 
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Организаторы Чемпионата мира, проходящего в австрийском Хохфильцене, во время награждения биатлонистов российской команды перепутали национальный гимн.

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