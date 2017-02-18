﻿ "Их внутренняя сила поражает". Кевин Лаланд рассказал о причинах своей благотворительности. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Их внутренняя сила поражает". Кевин Лаланд рассказал о причинах своей благотворительности

19.02.2017 16:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Летом 2015 года, после успешного чемпионата мира по хоккею, вратарь сборной Беларуси Кевин Лаланд решил выставить свою клюшку на благотворительный аукцион. Впоследствии канадец продолжал помогать могилевской девушке Иоланте Казаковой. Спустя два года, решившая поступать на журфак, Иоланта взяла интервью у Лаланда в честь 30-летия вратаря.


— Два года назад мне был поставлен диагноз — острый миеломонобластный лейкоз, рак крови 4 стадии. В это время ты очень неожиданно и бескорыстно помог с покупкой импортных лекарств. И во многом именно благодаря твоей помощи моя жизнь была спасена. Сейчас я на пороге взрослой жизни и задумываюсь, чем заниматься в дальнейшем. Решила попробовать свои силы в журналистике и свое первое интервью мне очень хотелось бы записать именно с тобой. Тем более, и повод дополнительный есть — твой день рождения. Все-таки 30 лет — серьезная дата. Скажи, почему ты тогда решил мне помочь? Ведь мы не были знакомы и я, в конце концов, просто девочка, одна из многих.

— Изначально после чемпионата мира 2015 года я решил выставить свою клюшку с подписью на аукцион, чтобы пустить вырученные деньги на благотворительность здесь, в Минске. В тот момент я не представлял, кто именно нуждается в этой помощи больше других, и, собственно, какая помощь может оказаться наиболее полезной. Спустя какое-то время, одна моя знакомая, помогавшая осуществить задуманное, рассказала мне историю одной девочки из Могилева, то, как мужественно она боролась с совершенно не детской болезнью. Этой девочкой оказалась ты. Уже после аукциона я решил, что собранных денег в данном случае будет недостаточно, стал думать над тем, что еще я могу сделать, чтобы помочь справиться с недугом. Собственно, так все и началось.

— Я задала свой первый вопрос так прямолинейно, потому что в настоящее время не принято просто так, как ты, делать добро, не ожидая ничего взамен. Что стоит за такими поступками?

— Главная причина — банальное желание помочь людям. Зачастую эффективное лечение стоит немалых денег, поэтому финансовая поддержка в данном случае может стать одним из факторов успешного восстановления. Это мотивирует нас в благотворительной деятельности в Канаде и в Беларуси — я живу здесь уже несколько лет, поэтому желание сделать что-то полезное именно здесь кажется мне вполне естественным. Это было важно для меня. А после того, как я услышал историю вашей семьи, это желание лишь укрепилось.

— Планируешь ли ты помогать кому-то в ближайшее время?

— В этом году, впервые за пять лет, мы не сможем организовать благотворительное мероприятие в Канаде — это требует больших временных затрат — все организационные вопросы ложатся на меня и мою мать. Как правило, из-за участия в Чемпионате мира, самое напряженное в подготовке время полностью ложилось на плечи моей мамы. Этим летом я также не смогу помочь ей, а одному человеку организовать нечто подобное просто не под силу. Возможно, мы организуем что-то такое позже, но не в этом году, к сожалению.

— Какие эмоции ты испытываешь, когда слышишь истории о детях, которые находятся в борьбе за свою жизнь, будущее?

— Очевидно, нет ничего приятного в том, чтобы узнавать о проблемах в жизни других людей, особенно о проблемах со здоровьем, которые испытывают дети. Но если ты в силах помочь, нужно использовать эту возможность. Тяжело осознавать, что малышам приходится бороться с болезнями, с которыми зачастую не могут справиться даже взрослые. Я даже не знаю, смог бы я пережить, если бы нечто подобное случилось в моей семье. Но дети продолжают бороться изо всех сил — их внутренняя сила поражает. Я верю в то, что если сильно чего-то хотеть и верить в успех — это возможно. Своим примером ты доказала, что даже несмотря на неутешительные сперва прогнозы врачей, перебороть болезнь возможно, но нужно неукоснительно верить в свои силы. Возможно, в будущем, это заставит и тебя поделиться своей помощью с кем-то другим.

— Многие люди стремятся достигнуть известности, финансового благополучия для того, чтобы вести более роскошный образ жизни, позволяя себе множество развлечений: дорогие вещи, автомобили, путешествия. Ты же сделал большим смыслом своей жизни помощь детям, оказавшимся в беде. При этом ты делаешь это не ради пиара, а потому, что это желание идет от сердца. Скажи, что побудило тебя вести довольно скромный образ жизни и помогать чужим детям, ведь если подумать, ты мог бы тратить свое время, энергию и финансы на совершенно другие вещи?

— Для меня всегда было важно кому-то помогать. Моя мама была волонтером в одной благотворительной организации в Канаде, я тоже со временем стал ей помогать. Постепенно приходило осознание того, что это именно то, что близко. Я счастлив быть здоровым и заниматься любимым делом, и счастлив, что имею возможность сделать чью-то жизнь немного лучше.

— Как мы знаем, ты являешься действующим вратарем минского «Динамо». На твоем пути есть как победы, так и поражения, без этого никак. Что ты, как человек знающий многое о борьбе, грандиозных победах и порой неудачных битвах, можешь сказать детям, которые в данный момент борются за свою жизнь, сражаясь с тяжелыми заболеваниями?

— Думаю, было бы нечестно сравнивать то, с чем я сталкиваюсь в профессиональной карьере, с тем, как борются за свои жизни дети. Они и есть настоящие герои. Я играю в хоккей, зарабатывая на жизнь. А их возможность выжить зависит от их готовности и желания бороться уже за то, чтобы просто жить.

— Что тебя мотивирует в хоккее и жизни?

— Желание становиться лучше каждый день. Ведь каждый новый день — настоящий подарок, который ты можешь разделить с близкими людьми. Важно не принимать жизнь как должное, а в воспринимать как шанс стать лучше самому или сделать лучше жизнь другого человека. Я стараюсь быть хорошим сыном, хорошим братом, опорой для своей девушки. С возрастом начинаешь понимать, что жизнь — это не то, что происходит вокруг тебя, а то, что происходит с близкими тебе людьми, без которых и жизнь-то представить достаточно сложно. Когда моя хоккейная карьера подойдет к концу, я приму новый вызов, и постараюсь быть лучшим в чем-то другом — это и есть моя мотивация.

— Есть то, к чему ты стремишься в данный момент?

— Совсем скоро «Динамо» начнет выступление в плей-офф — это всегда очень волнительно. В этом году у нас сформировалась отличная команда, мы усердно работали весь год, чтобы выйти в нокаут-раунд. Достичь успеха по завершении регулярного сезона было бы очень приятно. Впереди еще чемпионат мира — я с нетерпением жду возможности снова сыграть за сборную Беларуси. Выступаю в составе национальной команды уже три года, и хочу снова добиться хорошего результата вместе с командой. Это и есть мои цели.

Чем старше становишься, тем большее место в твоей жизни занимают окружающие тебя люди. Я благодарен жизни за встречу с Эйприл, за возможность быть рядом с этой потрясающей девушкой. Забегая вперед, я надеюсь и на то, что однажды мы станем настоящей семьей: у нее уже есть двое детей, возможно, у нас появятся общие малыши, мы построим дом вместе и так далее… Есть и профессиональные мечты, связанные с хоккеем, но что касается личной жизни — все планы связаны только с Эйприл.

— Как поживает твоя семья?

— Брат учится в университете, играет в американский футбол. Младшая сестра работает, она занимается ландшафтным дизайном летом, а зимой работает в компании, занимающейся расчисткой дорог. Мама также работает, много времени проводит с семьей. У Эйприл с ребятами все хорошо. Я с нетерпением жду встречи со всеми близкими людьми.

— Какие изменения произошли в твоей жизни за последний период?

— Почти год назад я встретил Эйприл — 23 февраля. На протяжении всего этого времени она поддерживала меня как никто другой. Для меня сезон выдался непростым — неудача на олимпийской квалификации, травма, не позволившая мне выходить на лед долгое время. Мне вот-вот исполнится 30 и кажется, что с каждым годом время летит все быстрее. Я уже думаю о том, что ждет меня впереди, и какие новые вызовы он для меня приготовил.

— Я думаю, многие понимают, что тебя одного не хватит, чтобы помочь всем детишкам. Что ты посоветуешь сделать, чтобы больше людей стало помогать другим, тем, кто в этом особо нуждается?

— Конечно, в одиночку невозможно изменить мир. Я и мой фонд не делаем что-то выдающееся, но я горжусь тем, что то, на что мы тратим свою энергию, свое время, тем не менее, дает результат. Невозможно помочь абсолютно всем, но ведь можно помочь многим — это и есть цель моего занятия благотворительностью. Посещая подобные мероприятия и организовывая их, я всегда надеюсь привлечь к проблемам нуждающихся в помощи как можно большее количество людей. И если мой пример вдохновит кого-то пусть даже на небольшую, на первый взгляд, помощь — я буду очень рад. Ведь каждому под силу сделать другого чуть счастливее: улыбнитесь незнакомому человеку, да просто купите кофе или другую мелочь — это уже может сделать день другого приятнее.


Сейчас я сижу напротив известного хоккеиста, но вижу перед собой человека с прекрасной душой и очень добрым, отзывчивым сердцем. Большое спасибо за интервью, надеюсь, твои слова заставят кого-то задуматься о том, что помощь другим, те, кто в этом действительно нуждается, не так уж сложна. Нужно лишь открыть свое сердце.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Летом 2015 года, после успешного чемпионата мира по хоккею, вратарь сборной Беларуси Кевин Лаланд решил выставить свою клюшку на благотворительный аукцион....

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Сильный ветер и пять градусов тепла ожидается в Беларуси в понедельник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика