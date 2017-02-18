Летом 2015 года, после успешного чемпионата мира по хоккею, вратарь сборной Беларуси Кевин Лаланд решил выставить свою клюшку на благотворительный аукцион . Впоследствии канадец продолжал помогать могилевской девушке Иоланте Казаковой. Спустя два года, решившая поступать на журфак, Иоланта взяла интервью у Лаланда в честь 30-летия вратаря.





— Два года назад мне был поставлен диагноз — острый миеломонобластный лейкоз, рак крови 4 стадии. В это время ты очень неожиданно и бескорыстно помог с покупкой импортных лекарств. И во многом именно благодаря твоей помощи моя жизнь была спасена. Сейчас я на пороге взрослой жизни и задумываюсь, чем заниматься в дальнейшем. Решила попробовать свои силы в журналистике и свое первое интервью мне очень хотелось бы записать именно с тобой. Тем более, и повод дополнительный есть — твой день рождения. Все-таки 30 лет — серьезная дата. Скажи, почему ты тогда решил мне помочь? Ведь мы не были знакомы и я, в конце концов, просто девочка, одна из многих.

— Изначально после чемпионата мира 2015 года я решил выставить свою клюшку с подписью на аукцион, чтобы пустить вырученные деньги на благотворительность здесь, в Минске. В тот момент я не представлял, кто именно нуждается в этой помощи больше других, и, собственно, какая помощь может оказаться наиболее полезной. Спустя какое-то время, одна моя знакомая, помогавшая осуществить задуманное, рассказала мне историю одной девочки из Могилева, то, как мужественно она боролась с совершенно не детской болезнью. Этой девочкой оказалась ты. Уже после аукциона я решил, что собранных денег в данном случае будет недостаточно, стал думать над тем, что еще я могу сделать, чтобы помочь справиться с недугом. Собственно, так все и началось.

— Я задала свой первый вопрос так прямолинейно, потому что в настоящее время не принято просто так, как ты, делать добро, не ожидая ничего взамен. Что стоит за такими поступками?

— Главная причина — банальное желание помочь людям. Зачастую эффективное лечение стоит немалых денег, поэтому финансовая поддержка в данном случае может стать одним из факторов успешного восстановления. Это мотивирует нас в благотворительной деятельности в Канаде и в Беларуси — я живу здесь уже несколько лет, поэтому желание сделать что-то полезное именно здесь кажется мне вполне естественным. Это было важно для меня. А после того, как я услышал историю вашей семьи, это желание лишь укрепилось.

— Планируешь ли ты помогать кому-то в ближайшее время?

— В этом году, впервые за пять лет, мы не сможем организовать благотворительное мероприятие в Канаде — это требует больших временных затрат — все организационные вопросы ложатся на меня и мою мать. Как правило, из-за участия в Чемпионате мира, самое напряженное в подготовке время полностью ложилось на плечи моей мамы. Этим летом я также не смогу помочь ей, а одному человеку организовать нечто подобное просто не под силу. Возможно, мы организуем что-то такое позже, но не в этом году, к сожалению.

— Какие эмоции ты испытываешь, когда слышишь истории о детях, которые находятся в борьбе за свою жизнь, будущее?

— Очевидно, нет ничего приятного в том, чтобы узнавать о проблемах в жизни других людей, особенно о проблемах со здоровьем, которые испытывают дети. Но если ты в силах помочь, нужно использовать эту возможность. Тяжело осознавать, что малышам приходится бороться с болезнями, с которыми зачастую не могут справиться даже взрослые. Я даже не знаю, смог бы я пережить, если бы нечто подобное случилось в моей семье. Но дети продолжают бороться изо всех сил — их внутренняя сила поражает. Я верю в то, что если сильно чего-то хотеть и верить в успех — это возможно. Своим примером ты доказала, что даже несмотря на неутешительные сперва прогнозы врачей, перебороть болезнь возможно, но нужно неукоснительно верить в свои силы. Возможно, в будущем, это заставит и тебя поделиться своей помощью с кем-то другим.

— Многие люди стремятся достигнуть известности, финансового благополучия для того, чтобы вести более роскошный образ жизни, позволяя себе множество развлечений: дорогие вещи, автомобили, путешествия. Ты же сделал большим смыслом своей жизни помощь детям, оказавшимся в беде. При этом ты делаешь это не ради пиара, а потому, что это желание идет от сердца. Скажи, что побудило тебя вести довольно скромный образ жизни и помогать чужим детям, ведь если подумать, ты мог бы тратить свое время, энергию и финансы на совершенно другие вещи?

— Для меня всегда было важно кому-то помогать. Моя мама была волонтером в одной благотворительной организации в Канаде, я тоже со временем стал ей помогать. Постепенно приходило осознание того, что это именно то, что близко. Я счастлив быть здоровым и заниматься любимым делом, и счастлив, что имею возможность сделать чью-то жизнь немного лучше.

— Как мы знаем, ты являешься действующим вратарем минского «Динамо». На твоем пути есть как победы, так и поражения, без этого никак. Что ты, как человек знающий многое о борьбе, грандиозных победах и порой неудачных битвах, можешь сказать детям, которые в данный момент борются за свою жизнь, сражаясь с тяжелыми заболеваниями?

— Думаю, было бы нечестно сравнивать то, с чем я сталкиваюсь в профессиональной карьере, с тем, как борются за свои жизни дети. Они и есть настоящие герои. Я играю в хоккей, зарабатывая на жизнь. А их возможность выжить зависит от их готовности и желания бороться уже за то, чтобы просто жить.

— Что тебя мотивирует в хоккее и жизни?

— Желание становиться лучше каждый день. Ведь каждый новый день — настоящий подарок, который ты можешь разделить с близкими людьми. Важно не принимать жизнь как должное, а в воспринимать как шанс стать лучше самому или сделать лучше жизнь другого человека. Я стараюсь быть хорошим сыном, хорошим братом, опорой для своей девушки. С возрастом начинаешь понимать, что жизнь — это не то, что происходит вокруг тебя, а то, что происходит с близкими тебе людьми, без которых и жизнь-то представить достаточно сложно. Когда моя хоккейная карьера подойдет к концу, я приму новый вызов, и постараюсь быть лучшим в чем-то другом — это и есть моя мотивация.

— Есть то, к чему ты стремишься в данный момент?

— Совсем скоро «Динамо» начнет выступление в плей-офф — это всегда очень волнительно. В этом году у нас сформировалась отличная команда, мы усердно работали весь год, чтобы выйти в нокаут-раунд. Достичь успеха по завершении регулярного сезона было бы очень приятно. Впереди еще чемпионат мира — я с нетерпением жду возможности снова сыграть за сборную Беларуси. Выступаю в составе национальной команды уже три года, и хочу снова добиться хорошего результата вместе с командой. Это и есть мои цели.

Чем старше становишься, тем большее место в твоей жизни занимают окружающие тебя люди. Я благодарен жизни за встречу с Эйприл, за возможность быть рядом с этой потрясающей девушкой. Забегая вперед, я надеюсь и на то, что однажды мы станем настоящей семьей: у нее уже есть двое детей, возможно, у нас появятся общие малыши, мы построим дом вместе и так далее… Есть и профессиональные мечты, связанные с хоккеем, но что касается личной жизни — все планы связаны только с Эйприл.

— Как поживает твоя семья?

— Брат учится в университете, играет в американский футбол. Младшая сестра работает, она занимается ландшафтным дизайном летом, а зимой работает в компании, занимающейся расчисткой дорог. Мама также работает, много времени проводит с семьей. У Эйприл с ребятами все хорошо. Я с нетерпением жду встречи со всеми близкими людьми.

— Какие изменения произошли в твоей жизни за последний период?

— Почти год назад я встретил Эйприл — 23 февраля. На протяжении всего этого времени она поддерживала меня как никто другой. Для меня сезон выдался непростым — неудача на олимпийской квалификации, травма, не позволившая мне выходить на лед долгое время. Мне вот-вот исполнится 30 и кажется, что с каждым годом время летит все быстрее. Я уже думаю о том, что ждет меня впереди, и какие новые вызовы он для меня приготовил.

— Я думаю, многие понимают, что тебя одного не хватит, чтобы помочь всем детишкам. Что ты посоветуешь сделать, чтобы больше людей стало помогать другим, тем, кто в этом особо нуждается?

— Конечно, в одиночку невозможно изменить мир. Я и мой фонд не делаем что-то выдающееся, но я горжусь тем, что то, на что мы тратим свою энергию, свое время, тем не менее, дает результат. Невозможно помочь абсолютно всем, но ведь можно помочь многим — это и есть цель моего занятия благотворительностью. Посещая подобные мероприятия и организовывая их, я всегда надеюсь привлечь к проблемам нуждающихся в помощи как можно большее количество людей. И если мой пример вдохновит кого-то пусть даже на небольшую, на первый взгляд, помощь — я буду очень рад. Ведь каждому под силу сделать другого чуть счастливее: улыбнитесь незнакомому человеку, да просто купите кофе или другую мелочь — это уже может сделать день другого приятнее.



Сейчас я сижу напротив известного хоккеиста, но вижу перед собой человека с прекрасной душой и очень добрым, отзывчивым сердцем. Большое спасибо за интервью, надеюсь, твои слова заставят кого-то задуматься о том, что помощь другим, те, кто в этом действительно нуждается, не так уж сложна. Нужно лишь открыть свое сердце.