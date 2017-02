paperpaper.ru

Франчайзи российского онлайн-издания The Village стала компания «Минт Медиа», которая издает интернет-журнал KYKY.org.

В первых числах февраля медиахолдинг Look At Media анонсировал открытие в Беларуси франшизы онлайн издания The Village. Marketing.by стали известны подробности запуска белорусской версии популярного лайфстайл ресурса: для его реализации в нашей стране российский холдинг выбрал ООО «Минт Медиа», которое издает интернет-журнал KYKY.org.

«Наш выбор пал на «Минт Медиа» потому, что мы давно знаем ребят и доверяем их экспертизе в области медиа и рекламы. Я давно с удовольствием читаю их проект KYKY.org Он отлично сделан. Уверен, что объединив наши экспертизы, бренд The Village и технологии Setka мы сделаем отличный продукт!», - прокомментировал соглашение Алексей Аметов, сооснователь Look At Media, которому принадлежат права на The Village.

ООО “Минт Медиа” в рамках франшизы получат от Look At Media доступ к редакционной системе управления контентом Setka, редакционный и рекламный гайдлайны, услуги персонального менеджера поддержки. При этом планируется организовать совместные продажи рекламы ресурсов KYKY,org и минской редакции the Village.

«Мы считаем, что легкая конкуренция в сегменте нишевых сайтов улучшит качество контента и рекламы на белорусском медиарынке. Для нашей команды франшиза the Village – это отличная возможность получить технологии, стандарты нативной рекламы и познакомиться с подходами Look At Media к созданию городских проектов. Мы сами являемся постоянными читателями проектов издательского дома ( www.the-village.ru , www.wonderzine.ru , www.furfur.me , www.lookatme.ru , www.hopesandfears.com - прим. Marketing.by) и воодушевлены перспективой сотрудничества в рамках the Village+», - комментирует директор ООО «Минт Медиа» Агния Лойко.

KYKY.org как и The Village, ориентируются в первую очередь на аудиторию с высоким уровнем дохода - USD 1000+. Согласно исследованиям gemiusAudience, аудитория the Village также высокодоходная, но, что не менее важно, не пересекается с аудиторией нашего издания, в частности, по возрасту. Поэтому, появление такого проекта, как the Village, усилит позиции "Минт медиа" в сегменте читателей с высоким уровнем дохода, охватив не менее 20% такой аудитории, и позволит нам конкурировать с другими нишевыми проектами вроде городских сайтов.

По информации marketing.by, для белорусского the Village будет найден главный редактор и организована отдельная редакция. Редакция KYKY.org, под руководством главреда Саши Романовой, сохраняется в прежнем составе. Белорусская франшиза TheVillage планирует запуститься в мае.

« В белорусской аудитории the Village мужчины составляют 82%. 56% аудитории – люди в возрасте 35-44 лет, 91% с высшим образованием, причем 60% аудитории – топ-менеджеры/руководители. 55% аудитории – с ежемесячным доходом от 1500 USD. Аудитория состоит на 76% из минчан», - такие цифры на основании аудиторного медиаисследования gemiusAudience приводит Михаил Дорошевич, директор #DB3.

В скором времени белорусское издание The Village начнет поиск менеджеров по продажам и формирование редакционной команды.