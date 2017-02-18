﻿ Домрачева объяснила причину трех промахов на второй стрельбе в масс-старте. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Домрачева объяснила причину трех промахов на второй стрельбе в масс-старте

19.02.2017 17:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева прокомментировала Руслану Васильеву выступление в гонке с массовым стартом на чемпионате мира, сообщает Биатлон online.


Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Напомним, что в масс-старте Домрачева заняла 19-е место, допустив 4 промаха, причем сразу 3 из них — на второй стрельбе.

— В масc-старте не задалась вторая «лёжка». Допустила ошибку, сделав недостаточную поправку. В итоге вся группа ушла вправо. Стрельбище здесь коварное… Даже очень. Совсем небольшой ветер может оказывать весьма серьезное влияние, в чем, к сожалению, убедилась на собственном опыте, не учтя все нюансы, — сказала Дарья Домрачева.

По итогам чемпионата мира в Хохфильцене в активе сборной Беларуси одна медаль — серебро в гонке преследования завоевала Дарья Домрачева.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева прокомментировала выступление в гонке с массовым стартом на чемпионате мира.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
KYKY.org и белорусский The Village объединятся под одной крышей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика