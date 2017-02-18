Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева прокомментировала Руслану Васильеву выступление в гонке с массовым стартом на чемпионате мира, сообщает Биатлон online .



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Напомним, что в масс-старте Домрачева заняла 19-е место , допустив 4 промаха, причем сразу 3 из них — на второй стрельбе.

— В масc-старте не задалась вторая «лёжка». Допустила ошибку, сделав недостаточную поправку. В итоге вся группа ушла вправо. Стрельбище здесь коварное… Даже очень. Совсем небольшой ветер может оказывать весьма серьезное влияние, в чем, к сожалению, убедилась на собственном опыте, не учтя все нюансы, — сказала Дарья Домрачева.

По итогам чемпионата мира в Хохфильцене в активе сборной Беларуси одна медаль — серебро в гонке преследования завоевала Дарья Домрачева.