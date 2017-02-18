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Домрачева объяснила причину трех промахов на второй стрельбе в масс-старте
Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева прокомментировала Руслану Васильеву выступление в гонке с массовым стартом на чемпионате мира, сообщает
Напомним, что в масс-старте
— В масc-старте не задалась вторая «лёжка». Допустила ошибку, сделав недостаточную поправку. В итоге вся группа ушла вправо. Стрельбище здесь коварное… Даже очень. Совсем небольшой ветер может оказывать весьма серьезное влияние, в чем, к сожалению, убедилась на собственном опыте, не учтя все нюансы, — сказала Дарья Домрачева.
По итогам чемпионата мира в Хохфильцене в активе сборной Беларуси одна медаль — серебро в гонке преследования завоевала Дарья Домрачева.
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Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева прокомментировала выступление в гонке с массовым стартом на чемпионате мира.
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