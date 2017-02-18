Немецкий биатлонист Симон Шемпп выиграл гонку с массовым стартом на чемпионате мира в австрийском Хохфильцине.



Reuters

Шемпп прошел всю гонку без промахов и на девять секунд опередил норвежца Йоханнеса Бо (0+0+0+1). Третье место занял Симон Эдер (0+0+0+0) из Австрии.

Белорусские биатлонисты в массовый старт не отобрались.

Сборная Германии выиграла медальный зачет, выиграв 7 из 11 гонок на чемпионате мира. Норвегия не выиграла ни одного золота впервые с 1999 года.

В активе белорусской команды серебро, завоеванное Дарьей Домрачевой в преследовании.

1. Германия - 7-1-0.

2. Франция - 1-2-4.

3. Чехия - 1-2-1.

4. США - 1-1-0.

5. Россия - 1-0-1.

6. Норвегия - 0-3-1.

7-8. Украина, Беларусь - 0-1-0.

9. Австрия - 0-0-2.

10-11. Финляндия, Италия - 0-0-1.