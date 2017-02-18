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Симон Шемпп выиграл масс-старт, завоевав для Германии седьмое золото на ЧМ по биатлону
Немецкий биатлонист Симон Шемпп выиграл гонку с массовым стартом на чемпионате мира в австрийском Хохфильцине.
Шемпп прошел всю гонку без промахов и на девять секунд опередил норвежца Йоханнеса Бо (0+0+0+1). Третье место занял Симон Эдер (0+0+0+0) из Австрии.
Белорусские биатлонисты в массовый старт не отобрались.
Сборная Германии выиграла медальный зачет, выиграв 7 из 11 гонок на чемпионате мира. Норвегия не выиграла ни одного золота впервые с 1999 года.
В активе белорусской команды серебро, завоеванное Дарьей Домрачевой в преследовании.
1. Германия - 7-1-0.
2. Франция - 1-2-4.
3. Чехия - 1-2-1.
4. США - 1-1-0.
5. Россия - 1-0-1.
6. Норвегия - 0-3-1.
7-8. Украина, Беларусь - 0-1-0.
9. Австрия - 0-0-2.
10-11. Финляндия, Италия - 0-0-1.
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Немецкий биатлонист Симон Шемпп выиграл гонку с массовым стартом на чемпионате мира в австрийском Хохфильцине.
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