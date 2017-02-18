﻿ Симон Шемпп выиграл масс-старт, завоевав для Германии седьмое золото на ЧМ по биатлону. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Симон Шемпп выиграл масс-старт, завоевав для Германии седьмое золото на ЧМ по биатлону

19.02.2017 17:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Немецкий биатлонист Симон Шемпп выиграл гонку с массовым стартом на чемпионате мира в австрийском Хохфильцине.


Reuters

Шемпп прошел всю гонку без промахов и на девять секунд опередил норвежца Йоханнеса Бо (0+0+0+1). Третье место занял Симон Эдер (0+0+0+0) из Австрии.

Белорусские биатлонисты в массовый старт не отобрались.

Сборная Германии выиграла медальный зачет, выиграв 7 из 11 гонок на чемпионате мира. Норвегия не выиграла ни одного золота впервые с 1999 года.

В активе белорусской команды серебро, завоеванное Дарьей Домрачевой в преследовании.

1. Германия - 7-1-0.

2. Франция - 1-2-4.

3. Чехия - 1-2-1.

4. США - 1-1-0.

5. Россия - 1-0-1.

6. Норвегия - 0-3-1.

7-8. Украина, Беларусь - 0-1-0.

9. Австрия - 0-0-2.

10-11. Финляндия, Италия - 0-0-1.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немецкий биатлонист Симон Шемпп выиграл гонку с массовым стартом на чемпионате мира в австрийском Хохфильцине.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Последний аккорд. Лучшие кадры завершающей гонки для белорусской команды на ЧМ по биатлону
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика