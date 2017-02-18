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Юная белорусская каноистка удостоена международной премии World Paddle Awards

19.02.2017 18:22 — Разное | Tut.by  
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Белорусская каноистка Надежда Макарченко удостоена премии World Paddle Awards (WPA) в категории наиболее перспективный молодой спортсмен — Sports junior, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Церемония награждения состоялась на престижном курорте в Португалии.

— Премия — аванс на будущее. Приятно, что уже в начале карьеры твои заслуги видят и отмечают. Однако такое внимание — и большая ответственность. Значит, от меня ждут еще более весомых результатов. Ответственность возрастает. Заслуга в этой премии не только моя, но и тренеров. Спасибо и моей партнерше в каноэ и подруге Елене Ноздревой, которая работала не меньше меня", — рассказала корреспонденту БЕЛТА Надежда Макарченко.

Премия World Paddle Awards ежегодно вручается в гребных видах спорта. Выбор победителей World Paddle Awards в семи категориях осуществлялся тайным голосованием членов WPA, а также по числу отмеченных и понравившихся атлетов на специальной странице в интернете.

Кроме Надежды Макарченко, на престижную награду в юниорской категории претендовали еще четыре атлета: из США, Чехии, ЮАР и Польши.

Премия бобруйчанке вручена за высокие достижения на протяжении двух последних лет. На юниорских чемпионатах мира по гребле на байдарках и каноэ в 2015 году в Португалии и в 2016-м в Беларуси Надежда Макарченко завоевала пять золотых наград: в каноэ-одиночке на 200 м (дважды), в каноэ-двойке на 200 м (дважды) и 500 м.

Талантливая белорусская спортсменка в 2016 году уже стала лауреатом конкурса Петра Нуровского, получив третью премию во время 25-й Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, прошедшей в октябре в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская каноистка Надежда Макарченко удостоена премии World Paddle Awards (WPA) в категории наиболее перспективный молодой спортсмен - Sports junior.

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