Компания SpaceX Илона Маска отправила ракету-носитель Falcon 9 с грузовиком Dragon к МКС. Об этом сообщается в аккаунте компании в Twitter.

Запуск ракеты осуществлялся с космодрома на мысе Канаверал в 17:39 по минскому времени. Первая ступень ракеты-носителя успешно приземлилась спустя девять минут после старта. Глава компании Илон Маск в своем аккаунте в Twitter опубликовал фотографию приземления первой ступени ракеты.

Примерно в это же время произошло отделение второй ступени, космический корабль вышел на орбиту, где должен продолжить свой путь к МКС.