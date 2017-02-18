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SpaceX отправила космический грузовик Dragon к МКС

19.02.2017 19:15 — Разное | Tut.by  
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Компания SpaceX Илона Маска отправила ракету-носитель Falcon 9 с грузовиком Dragon к МКС. Об этом сообщается в аккаунте компании в Twitter.

Запуск ракеты осуществлялся с космодрома на мысе Канаверал в 17:39 по минскому времени. Первая ступень ракеты-носителя успешно приземлилась спустя девять минут после старта. Глава компании Илон Маск в своем аккаунте в Twitter опубликовал фотографию приземления первой ступени ракеты.

Примерно в это же время произошло отделение второй ступени, космический корабль вышел на орбиту, где должен продолжить свой путь к МКС.

На борту Dragon находятся грузы для обеспечения жизнедеятельности команды МКС и оборудование для проведения научных экспериментов. Запуск Falcon 9 с грузовиком должен был состояться еще 18 февраля, однако за 10 секунд до запуска его отменили из-за технических проблем.

Этот полет стал десятым в списке миссий SpaceX по контракту с NASA по доставке грузов в космос на коммерческой основе. ​

 
 
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На борту Dragon находятся грузы для обеспечения жизнедеятельности команды МКС и оборудование для проведения научных экспериментов.

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