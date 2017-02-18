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SpaceX отправила космический грузовик Dragon к МКС
Компания SpaceX Илона Маска отправила ракету-носитель Falcon 9 с грузовиком Dragon к МКС. Об этом
Запуск ракеты осуществлялся с космодрома на мысе Канаверал в 17:39 по минскому времени. Первая ступень ракеты-носителя успешно
Примерно в это же время произошло отделение второй ступени, космический корабль вышел на орбиту, где должен продолжить свой путь к МКС.
На борту Dragon находятся грузы для обеспечения жизнедеятельности команды МКС и оборудование для проведения научных экспериментов. Запуск Falcon 9 с грузовиком должен был состояться еще 18 февраля, однако за 10 секунд до запуска его
Этот полет стал десятым в списке миссий SpaceX по контракту с NASA по доставке грузов в космос на коммерческой основе.
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На борту Dragon находятся грузы для обеспечения жизнедеятельности команды МКС и оборудование для проведения научных экспериментов.
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