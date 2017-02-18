Уже во второй гонке сезона велоклуб «Минск» смог набрать первый рейтинговые очки в зачет Европейского тура UCI.



Фото из личного архива Станислава Божкова

На хорватской гонке «Гран-при Лагуна Пореч» белорус Станислав Божков и российский легионер клуба Эдуард Ворганов отобрались в победный отрыв из 20 человек. Божков финишировал седьмым, Ворганов — 15-м.

В гонке также принимали участие Олег Агиевич, Евгений Соболь, Константин Клименков, Сергей Попок и Александр Головаш. «Минск» стал одной из немногих команд, все гонщики которой добрались до финиша.

Следующим стартом столичного велоклуба станет многодневная гонка первой категории — «Тропикале Амиса Бонго» в Габоне.