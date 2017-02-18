Не секрет, что красивое тело всегда было, есть и будет в цене. Многие из вас, вероятно, уже пытались себя изменить, затратили много времени и сил, а результат так и не пришел. Видимо, вы допускали ряд ошибок.



Фото: Global Fitness

В этой статье инструктор Global Fitness Георгий Бурляев на собственном примере расскажет, как добиться результатов, которые вас порадуют.

В 18 лет вес Георгия составлял 44 килограмма, при росте 177 сантиметров он мог только мечтать, что когда-то сможет изменить свое тело, а тем более выступать на соревнованиях.

10 советов, которые помогут Вам в строительстве идеального тела.

Запаситесь нужными знаниями, а лучше доверьте свое тело профессионалу. Лучше всего не простому теоретику, с большим багажом знаний, но не умеющему их применять, а человеку, который реально знает, как себя изменить и, следовательно, сможет изменить и вас. Мотивация. Вам обязательно нужно найти источник мотивации (будь то ваш тренер, либо молодой человек\девушка), заручитесь поддержкой близких вам людей и родных, который в самые трудные времена не покинут вас и не дадут вам «забить» на тренировки. Ставьте микро-цели, например: «на пути к идеальному я должен сбросить 5 кг за месяц». Делайте фотографии до и после, делайте основные замеры вашего тела и не особо смотрите на то, сколько показывают весы. Питание. Заручившись поддержкой, знаниями и мотивацией вы начинаете тренироваться. Самое важное в этом процессе, 80% успеха — это ваше питание. Исключите «пищевой мусор» (фастфуд и быстрые, но вредные углеводы). Старайтесь придерживаться дробного питания, а также старайтесь принимать пищу стабильно в один и тот же промежуток времени. Если вы эктоморф (в простонародье «дрищ») — человек имеющий очень быстрый обмен веществ, для которого характерен недостаток мышечной массы и титанические усилия в строительстве своего тела — для вас лучше сделать акцент на «сложные» углеводы. Употребляйте больше каш, круп, либо же макароны из твердых сортов пшеницы. Для вас количество углеводов на день будет рассчитывать по формуле 4−6 грамм углеводов на килограмм вашего веса и 2 грамма белка на килограмм веса. Обязательными в вашем рационе должны быть жиры, минимум 1 грамм на 1 килограмм веса, можно даже 1.5 грамма клетчатки. Если же эндоморф (в простонародье «толстый») — человек имеющий лишнюю массу, как правило жировую и, следовательно, очень медленный обмен веществ, шансов стать «бодибилдером» у вас гораздо больше, чем у «дрища», но и диету вам придется держать гораздо строже. Вам придется не только отказаться от быстрых углеводов, которыми может иногда «грешить» эктоморф, но и держать под контролем сложные углеводы. Важным условием является снижение до минимума насыщенных жиров в рационе эндоморфа. Тренировка. На тренировке, если вы занимаетесь без тренера, будьте предельно сфокусированными на занятиях. Исключите лишнее общение и иные отвлекающие факторы. Если вы любительница «селфи», или приходите в зал чтобы поговорить после работы и разрядиться — то не ожидайте много от вашей формы, она будет равносильна вашим стараниям. Перетренированность и затяжные тренировки. Если вы «дрищ» избегайте длительных тренировок, превышающих 90 минут. Ваша задача максимально быстро, без пустой траты времени загрузить себя максимально возможно и, главное, адекватно. Сведите минимум времени на пустое общение и не злоупотребляйте кардио нагрузками, иначе рискуете долгое время оставаться в одной и той же форме. Если же вы имеете лишнюю массу, ваша главная задача держать высокую интенсивность тренировки, большое количество повторений (с адекватным весом) и обязательное условие — это кардио нагрузки, иначе ещё долгие месяца рискуете любоваться вашим отчетливо выпирающим животом. Восстановление. Когда мы плодотворно потренировались и приняли пищу после тренировки, настало время восстановления. Рост мышц происходит именно во время отдыха, не забывайте высыпаться как следует, в противном случае в бой вступает коварный гормон стероидной природы — кортизол, который является одним из самых важных регуляторов углеводного обмена и, следовательно, за уровнем которого нужно следить. Так что берегите себя и отдыхайте как следует. Не ждите быстрых результатов, вы не за что на свете не успеете накачаться и измениться к лету, если начинаете это делать за три месяца. Реальные изменения наступают у мужчины после шести месяцев системных занятий, у девушек и того позже. Это с учетом нормального уровня собственного тестостерона, правильных тренировок, питания и отдыха. Так же нужно брать в учет возраст тренирующегося. И самое важное: верьте в себя! Если Вы делаете все верно, то неизбежно измените себя, а если нет — значит где-то вы «филонили».



Георгий Бурляев: сертифицированный тренер по бодибилдингу и фитнесу. Выступающий спортсмен БФББ в категории «Men's physique». Призер соревнований по таиландскому боксу. Инструктор Global Fitness.