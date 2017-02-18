﻿ Apple вновь возглавила рейтинг самых уважаемых компаний мира. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Apple вновь возглавила рейтинг самых уважаемых компаний мира

19.02.2017 19:45 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Apple вновь возглавила рейтинг самых уважаемых компаний мира

desktophdw.com

На первом месте списка, составляемого американским изданием Fortune, американская корпорация находится десятый год подряд.

В первую десятку также вошли Amazon, Starbucks, Berkshire Hathaway, Disney, Alphabet, GE, Southwest Airlines, Facebook и Microsoft.  

Замыкает топ-50 Deere.  

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На первом месте списка, составляемого американским изданием Fortune, американская корпорация находится десятый год подряд.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
10 советов, которые помогут в строительстве идеального тела
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика