|
Apple вновь возглавила рейтинг самых уважаемых компаний мира
19.02.2017 19:45 — Разное | Ежедневник
desktophdw.com
На первом месте списка, составляемого американским изданием Fortune, американская корпорация находится десятый год подряд.
Замыкает топ-50 Deere.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На первом месте списка, составляемого американским изданием Fortune, американская корпорация находится десятый год подряд.
|
Архив (Разное)
Комментарии