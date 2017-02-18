|
Бьорндален: Не вижу смысла больше выступать на чемпионатах мира
Норвежец Уле-Эйнар Бьорндален отметил, что вряд ли выступит снова на чемпионатах мира.
— Похоже, настало время. Впереди — Олимпиада. Мы направим все силы на нее. А с чемпионатами мира покончено. Я не вижу причин больше выступать на них. Я еще окончательно не решил. Но и раньше говорил, что этот чемпионат мира будет последним. Сейчас склоняюсь к тому же мнению. План состоит в том, чтобы дать точный ответ после Олимпиады.
Я бы не сказал, что будет тяжело выступать еще два-три года. Потребуются некоторые усилия. Проблем с этим не возникнет. Но я просто не вижу в этом смысла. Мне нужно бороться за самые высокие позиции. В этом году я готовился ко всем гонкам. В следующем уже буду более избирательным, — цитирует
На чемпионате мира в Хохфильцене 43-летний Бьорндален
Бьорндален не уезжает без медалей с главных стартов (чемпионатов мира и Олимпиад) с 1997 года. Свою первую медаль чемпионатов мира в карьере Бьорндален выиграл 20 лет назад (также бронза в гонке преследования). Всего у норвежца 45 медалей чемпионатов мира в карьере (20−14−11) и 13 медалей Олимпиад (8−4−1).
12 февраля Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Норвежец Уле-Эйнар Бьорндален отметил, что вряд ли выступит снова на чемпионатах мира.
|
Архив (Разное)
Комментарии