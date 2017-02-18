Хоккеисты минской «Юности», обыграв на льду «Чижовка-Арены» солигорский «Шахтер», за тур до финиша гаранитровали себе 1-е место по итогам регулярного чемпионата Беларуси в экстралиге.

Кроме того, стали известны все пары первого раунда плей-офф чемпионата Беларуси.



Фото: junost.org

«Юность-Минск» — «Шахтер» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

19 февраля. Минск. «Чижовка-Арена». 2500 зрителей.

«Юность-Минск»: Мильчаков; Претнар — Ногачев, Михнов — Корсо (А) — Парфеевец; И. Усенко — Черноок (К), Когалев — Развадовский — Ефименко (А); О. Горошко — Э. Шевченко, Джиг — Ниинимяки — К. Захаров; Ерохо — В. Макрицкий, Туркин — Белевич — А. Елисеенко.

«Шахтер»: Линдскуг; Видгрен — Кярмениеми, Михалев (А) — Докшин — Демков; Карев — В. Сушко (А), Чуприс (К) — Карабанов — Левко; Достанко — Белов, Астанков — Камбович — Андрущенко; Левша — Никулин — Черников; И. Сушко, Питуле.

Шайбы: 1:0 — К. Захаров (Парфеевец, Михнов, 0.45, в большинстве), 1:1 — Андрущенко (Камбович, Демков, 16.17, в большинстве), 2:1 — Ефименко (Развадовский, 19.17), 3:1 — Парфеевец (Михнов, Претнар, 32.30, в большинстве), 4:1 — Михнов (Шевченко, Корсо, 58.07).

Броски: 37 (14−9, 6−5, 17−6).

Штраф: 39 (Ерохо, Когалев — 25, А. Елисеенко, В. Макрицкий, Белевич, Михнов, К. Захаров, И. Усенко) — 34 (Видгрен — 4, Чуприс — 4, В. Сушко — 4, Кярмениеми, Питуле, Достанко — 4, Никулин, Андрущенко, командный штраф — 2).

Лучшие игроки матча: Парфеевец, Михнов — Андрущенко.

У «Шахтера» досрочно покинул площадку опытный российский защитник Вячеслав Белов, которого в начале второго периода толкнул на борт форвард минчан Александр Когалев, удаленный до конца встречи за атаку сзади.

Отметим также дебют в составе горняков 27-летнего чешского нападающего Томаша Питуле, который в нынешнем сезоне играл во Франции за «Гренобль» — 2 (2+0) очка в 8 поединках и в Словакии за «Нове Замки» — 9 (2+7) баллов в 22 играх.

Под руководством главного тренера Владимира Цыплакова «Шахтер» потерпел уже 14-е поражение в 19 матчах.

«Юность» же стала недосягаемой для ближайшего преследователя, гродненского «Немана», и гарантировала себе первое место в регулярном сезоне.

«Юность» в четвертьфинальной серии чемпионата Беларуси сыграет с занявшей 8-е место молодежной (U20) сборной Беларуси, а соперником «Шахтера» станет «Динамо-Молодечно».

«Динамо-Молодечно» — «Металлург-Жлобин» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

19 февраля. Молодечно. Ледовый дворец. 630 зрителей.

«Динамо-Молодечно»: Карнаухов; Станкевич — Знахаренко, Феоктистов (А) — Семочкин (А) — Журня; Воробей — Гончаров, Гринь — Землянкин — Амброжейчик; Казакевич — Зозон, Мохорев — Спешилов — Печур (К); Линник — Шагов — Васильчук; Устиненко, Лопачук.

«Металлург»: Шегало; Бусилко — Шаповалов, Билищук — Филин (А) — Кувеко; Масленников (К) — Шуба, Аникин — Марщенок — Вергунов; Гавриленок — Кравченко, Михайлов — Дашков — Даниленко; Кубраков — Самохин — Пастухов.

Шайбы: 1:0 — Амброжейчик (Журня, Казакевич, 14.09), 1:1 — Самохин (28.24), 2:1 — Гринь (Мохорев, Устиненко, 30.27).

Броски: 30−15 (3−5, 19−4, 8−6).

Штраф: 14−18.

Лучшие игроки матча: Гринь, Амброжейчик — Н. Гавриленок.

Молодечненцы догнали «Шахтер» по числу набранных очков, и 21 февраля в заключительном туре в Солигорске оспорят 4-е место по итогам регулярного сезона, а с ним и преимущество домашнего льда в четвертьфинале плей-офф, поскольку уже ясно, что в первом раунде Кубка президента эти команды сразятся друг с другом.

«Неман» — «Гомель» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

19 февраля. Гродно. Ледовый дворец. 1820 зрителей.

«Неман»: Трус; Метлюк — Марченко, Горбаченко — Богдановский — Жидких; Е. Степанов — Казнадей, Кислый — Пасют — Лаакконен; Бадун — Коршунов (К); С. Малявко — Боярчук — А. Малявко; Стефанович — Ремезов — К. Брикун; Марковский, Дадонов.

«Гомель»: И. Брикун (59.30); Мнацян — Сачивко, Сусло — Усенко — Хузеев; Еронов — Горанин, Зайчик — Жуковский — Зимин; Филичкин — Прус, Соломонов — Мядель (К) — П. Волчек; Рублев — Хоромандо, Куцырь — Фадеев — Мусиенко.

Шайбы: 1:0 — А. Малявко (Дадонов, Боярчук, 27.48, в большинстве).

Броски: 25−18 (7−7, 9−3, 9−8)

Штраф: 12−14.

Лучшие игроки матча: Коршунов, Трус — И. Брикун.

Гродненский «Неман» к началу поединка уже знал о том, что утратил шансы догнать «Юность», но все равно добился победы над нижним соседом по таблице, который, в свою очередь, досрочно гарантировал себе третье место.

В нижней шестерке 19 февраля состоялись три матча:

«Брест» — «Могилев» — 2:5.

Беларусь U20 — «Химик» (Новополоцк) — 1:3.

«Лида» — «Витебск» — 7:0.

За тур до завершения регулярного чемпионата стали известны все четвертьфинальные пары плей-офф (в скобках после названия команд указано их место по итогам «регулярки»).

«Юность-Минск» (1) — Беларусь U20 (2)

«Неман» (Гродно) (2) — «Лида» (7)

«Гомель» (3) — «Металлург-Жлобин» (6)

«Шахтер» (Солигорск) (4 или 5) — «Динамо-Молодечно» (4 или 5).

Четвертьфинальные серии плей-офф пройдут до 4 побед одной из команд. Поединки запланированы на 25 и 26 февраля (на льду команды, занявшей более высокую позицию в «регулярке»), 1 и 2 марта (на площадке соперника с более низким рейтингом). Если четырех игр не хватит для выявления сильнейшего, остальные матчи намечены на 4, 6 и 8 марта.