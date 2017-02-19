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Ажиотаж на билетики. Белорусский Ticketpro вслед за Kvitki меняет владельца

19.02.2017 23:59 — Разное | Ежедневник  
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Ажиотаж на билетики. Белорусский Ticketpro вслед за Kvitki меняет владельца

sputnik.by

Основатель известного в Беларуси сервиса по онлайн-продаже билетов Ticketpro International Серж Гримо продал свой бизнес американцам из Голливуда. Полтора года назад поменялся собственник его главного конкурента в Беларуси – Kvitki.by.

Как сообщают чешские СМИ, Ticketpro International, которая с 1992 года базируется в Праге и развивает свой бизнес в Беларуси и еще нескольких странах мира, стала частью крупнейшей мировой компании в этой отрасли - американской Ticketmaster (подразделение концертного промоутера Live Nation Entertainment).

«Приобретение должно обеспечить возможность расширения нашей международную системы реализации билетов и на рынок Центральной Европы», - прокомментировал покупку чешской компании президент Ticketmaster Марк Йович.

Ticketpro присутствует на белорусском рынке с 2009 года и является одним из крупнейших сервисов по онлайн-продаже билетов. Партнерская компания чешского холдинга имеет в Беларуси свыше 250 касс в 42 городах. Белорусский «Тикетпро» известен своим сотрудничеством с хоккейным «Динамо-Минск».

Некоторое время назад на белорусский рынок онлайн-продаж билетов вышел другой крупный игрок  - петербургская корпорация PMI бизнесмена Евгения Финкельштейна. В 2013 году входящий в его состав оператор «Кассир» выкупил у эстонской инвестиционной группы LHV Capital билетного оператора Baltic Ticket Holdings (BTH).  ВТН объединял операторов в трех странах Балтии, а также Беларуси (bileti.by). В 2015 году российский «Кассир» купил у литовского бизнесмена Виталиуса Куодиса (BLT group) одного из крупнейших игроков на белорусском рынке онлайн- продаж билетов – сервис Kvitki.by. Кассы Kvitki.by  присутствуют примерно  в таком же количестве городов Беларуси, что и Ticketpro. Эксперты называют примерно равными их доли на белорусском рынке. 

 
Теги: Минск
 
 
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Основатель известного в Беларуси сервиса по онлайн-продаже билетов Ticketpro International Серж Гримо продал свой бизнес американцам из Голливуда. Полтора года назад...

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